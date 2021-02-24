EOS Data Analytics запустить перше супутникове сузір’я для потреб сільськогосподарської галузі

EOS Data Analytics (EOSDA), міжнародний постачальник супутникової аналітики, планує запустити на низьку навколоземну орбіту 7 оптичних супутників EOS SAT до кінця 2024 року. Завдяки такому угрупованню, компанія буде здатна забезпечити повний цикл аналізу даних — від безпосередньо зйомки до подальшої обробки отриманих зображень.

Одним із головних завдань нового супутникового угруповання буде здійснення моніторингу земель сільськогосподарського призначення, що робить цей проєкт першим для потреб саме аграрної промисловості. Із новими моделями супутників, EOS Data Analytics збільшить доступність та точність орбітального моніторингу.

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Підтримка харчового виробництва в умовах стрімких змін глобального клімату потребує впровадження принципів стійкого сільського господарства. За відсутності надійних супутникових даних та аналітики, досягти такої цілі майже неможливо. Наша робота спрямована на надання аграріям всієї необхідної інформації для їх подальшого сталого розвитку,

— зазначив засновник EOS Data Analytics, Макс Поляков.

Що відомо про супутники, які з'являться на орбіті

Характеристики супутників EOS SAT включатимуть в себе 1.4 м панхроматичну та 2.8 м мультиспектральну роздільну здатність зображення при дистанційному зондуванні зразків землі, 11 діапазонів каналів, а також ширину полоси захвату до 40 км. Унікальні налаштування діапазонів каналів будуть максимально відповідати потребам аграрної промисловості.

Періодичність зондування супутникового угрупування EOSDA складатиме 3 дні по всій поверхні Землі. Термін експлуатації кожного супутника становитиме п’ять років.



Сузір'я супутників складатиметься з 7 штук / Фото EOS Data Analytics

Запуск супутників дозволить EOS Data Analytics покращити якість даних, отриманих із низької навколоземної орбіти, та зробить їх більш доступними для аграріїв. Такі оновлення позитивно вплинуть на моніторингу стану врожаю, класифікації культур, порівнянні показників росту, вимірюванні вологості грунту, прогнозу погоди та будь-яких інших характеристиках, які збирає EOSDA для аграрної галузі. Нові можливості EOS Data Analytics включатимуть:

Надходження даних у майже реальному часі та збільшення частоти проходження орбіти супутником у 5-7 разів;

Збільшення роздільної здатності зображень у 2-8 разів;

Пропрієтарні дані для корпоративних агропромислових моделей, що підвищать швидкість обробки даних;

Ексклюзивні права на знімки окремих площ поверхні.

Проєкт умовно поділено на три етапи: 2022, 2023, та 2024 роки. Запуск першого супутника заплановано на початок 2022 року із подальшим оновленням апаратного забезпечення у наступні роки. До розробки нового супутникового угрупування залучені українські інженери та вчені.