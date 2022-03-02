EOSDA допрацювала свою платформу, щоб мати можливість в реальному часі аналізувати військову ситуацію з метою порятунку життя людей та допомоги у відновленні миру. Опрацьовані та проаналізовані дані будуть передані українським військовим та гуманітарним організаціям.

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Що потрібно

EOSDA потребує оперативних/актуальних даних, отриманих завдяки радіолокаційному дистанційному зондуванню, щоб доносити інформацію та релевантну аналітику щодо ворожих військ та заходів доозброєння (особливо дозаправлення) вночі та попри хмарність, що неможливо при використанні знімків з оптичних супутників.

Знімки з оптичних супутників, які наразі доступні в Україні, малопридатні, оскільки вони часто перекриті хмарами, були зроблені понад 72 години назад чи з обох причин. У найкращому випадку дані з оптичних супутників корисні всього лише 2-3 години в день, тоді як більшість ворожих атак та основна їх активність відбувається під прикриттям ночі.

EOSDA цілком розуміє, що деякі провайдери даних можуть стикнутися з обмеженнями у роботі з

приватною компанією в Україні. У такому випадку ми з’єднаємо постачальників даних з Михайлом

Федоровим, Міністром цифрової трансформації України, а також з іншими представниками уряду

та органів безпеки для того, щоб дані передавалися їм та/або ініціювалося подальше опрацювання інформації силами EOSDA.

Економічні, політичні та гуманітарні наслідки війни в Україні вже досягли такого розміру, коли більш не можна залишатися осторонь. Якщо ви можете нам допомогти, надайте, будь-ласка, дані SAR супутників. Застарілі оптичні супутникові знімки використовуються для цілей PR та як докази військових злочинів для майбутніх розглядів у міжнародному кримінальному суді. Україні потрібні практичні дані, щоб мати можливість врятувати мільйони невинних людей і суверенітет країни,

– зазначив засновник EOSDA, українець Макс Поляков.

Команда звертається до IAI, Iceye, Capella, Канадського та Європейського космічних агентств, а також Німецького аерокосмічного центру, для надання даних радіолокаційного дистанційного зондування, та Planet, MAXAR, Airbus, SIIS, Space View, Blacksky, для надання знімків з оптичних супутників.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!