Ентузіасти розібрали смартфон Xiaomi Mi 11

Джерело:iFixit
Фахівці iFixit розібрали новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 11, щоб перевірити з чоло складається новинка. Короткий спойлер – смартфон краще не ламати.
Адже експерти iFixit оцінили ремонтопридатність нового смартфона всього у 4 бали з 10. До речі, смартфон легко розбирається – для цього потрібні лише звичайні викрутки.
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Інженери кажуть, що замінити запчастини в Xiaomi Mi 11 не так просто.
Тож загалом фахівці кажуть, що цей смартфон краще не ламати і носити його завжди в чохлі.
Смартфон оснащений 6.81-дюймовим DotDisplay з AMOLED-матрицею та частотою 120 Гц. Він став першим смартфоном у світі, в якому встановлено процесор Qualcomm Snapdragon 888. Акумулятор отримав ємність 4600 мАг.
Основна камера Mi 11 складається із 3 модулів:
Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп. Вартість новинки в Україні стартує від 24 999 гривень.