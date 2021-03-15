Ентузіасти розібрали смартфон Xiaomi Mi 11

15 березня 2021 , 14:22
Читать новость на русском

Джерело:

iFixit

Фахівці iFixit розібрали новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 11, щоб перевірити з чоло складається новинка. Короткий спойлер – смартфон краще не ламати.

Адже експерти iFixit оцінили ремонтопридатність нового смартфона всього у 4 бали з 10. До речі, смартфон легко розбирається – для цього потрібні лише звичайні викрутки.

Цікаво Факт дня: жінки втричі активніше купують Xiaomi Mi 11

Інженери кажуть, що замінити запчастини в Xiaomi Mi 11 не так просто.

У чому проблема

  • По-перше, у Xiaomi Mi 11 – модульна конструкція компонентів, які при цьому пов'язані між собою. Тобто при заміні одного, найімовірніше, доведеться міняти також інший.
  • По-друге, смартфон має закруглений дисплей. Через це його дуже складно від'єднати від панелі, при цьому не пошкодивши. Наприклад, дисплей доведеться знімати якщо щось трапиться зі сканером відбитків пальців.
  • Також фахівці iFixit відзначили не дуже стійкий клей.

Тож загалом фахівці кажуть, що цей смартфон краще не ламати і носити його завжди в чохлі.

Що відомо про Xiaomi Mi 11

Смартфон оснащений 6.81-дюймовим DotDisplay з AMOLED-матрицею та частотою 120 Гц. Він став першим смартфоном у світі, в якому встановлено процесор Qualcomm Snapdragon 888. Акумулятор отримав ємність 4600 мАг.

Основна камера Mi 11 складається із 3 модулів:

  • головний сенсор на 108 Мп
  • ультраширококутний на 13 Мп,
  • 5 Мп телемакрооб'єктив.

Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп. Вартість новинки в Україні стартує від 24 999 гривень.