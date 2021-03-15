Ентузіасти розібрали смартфон Xiaomi Mi 11

Фахівці iFixit розібрали новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 11, щоб перевірити з чоло складається новинка. Короткий спойлер – смартфон краще не ламати.

Адже експерти iFixit оцінили ремонтопридатність нового смартфона всього у 4 бали з 10. До речі, смартфон легко розбирається – для цього потрібні лише звичайні викрутки.

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Інженери кажуть, що замінити запчастини в Xiaomi Mi 11 не так просто.

У чому проблема

По-перше, у Xiaomi Mi 11 – модульна конструкція компонентів, які при цьому пов'язані між собою. Тобто при заміні одного, найімовірніше, доведеться міняти також інший.

По-друге, смартфон має закруглений дисплей. Через це його дуже складно від'єднати від панелі, при цьому не пошкодивши. Наприклад, дисплей доведеться знімати якщо щось трапиться зі сканером відбитків пальців.

Також фахівці iFixit відзначили не дуже стійкий клей.

Тож загалом фахівці кажуть, що цей смартфон краще не ламати і носити його завжди в чохлі.

Що відомо про Xiaomi Mi 11

Смартфон оснащений 6.81-дюймовим DotDisplay з AMOLED-матрицею та частотою 120 Гц. Він став першим смартфоном у світі, в якому встановлено процесор Qualcomm Snapdragon 888. Акумулятор отримав ємність 4600 мАг.

Основна камера Mi 11 складається із 3 модулів:

головний сенсор на 108 Мп

ультраширококутний на 13 Мп,

5 Мп телемакрооб'єктив.

Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп. Вартість новинки в Україні стартує від 24 999 гривень.