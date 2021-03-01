Ентузіасти навчились майнити криптовалюту на PlayStation 5

Майнити криптовалюту примудряються на дуже різноманітних девайсах. І хоч консоль Sony PlayStation 5 має обмеження системи для майнінгу. Однак китайським ентузіастам вдалося обійти це обмеження.

До речі, апаратні компоненти PlayStation 5 цілком достатні для майнінгу. Проте раніше реалізувати це завдання на приставці не вдавалося.

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Нагадаємо, консоль використовує CPU AMD Ryzen на мікроархітектурі Zen 2 (x86, 8 ядер, 16 потоків, до 3,5 ГГц) і GPU на базі AMD Radeon з архітектурою RDNA 2 (прискорення трасування променів; до 2,23 ГГц, 10,3 терафлопс).

Майнінг PlayStation 5

Відтак, китайські ентузіасти успішно запустили на приставці сервіс Etherium (децентралізована цифрова валюта). Це можна побачити на скриншоті. Як свідчить зображення, продуктивність щодо майнінгу у приставки досягає 98,76 MH / s, а енергоспоживання – 211 Вт.

На PlayStation 5 майнять криптовалюту / Скриншот

Не виключено, що для такого результату консоль не тільки зламали, а й розігнали, адже продуктивність консолі повинна бути на рівні AMD Radeon RX 5700 XT з 50 MH / s.