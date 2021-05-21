Ентузіаст зібрав ігровий комп'ютер в корпусі консолі Nintendo GameCube

Користувачеві форуму Reddit з ніком Cityle вдалося зібрати мініатюрний комп'ютер у корпусі ігрової консолі Nintendo GameCube. Він опублікував фотографії і розповів подробиці про збірку.

Щоб все помістилося у корпусі консолі, автор взяв за основу міні-ПК ASUS PN50. Це дало змогу загалом побудувати доволі потужну машину.

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Характеристики ігрового ПК у корпусі Nintendo GameCube

Ентузіасту вдалося розмістити всередині:

процесор AMD Ryzen 4500U;

16 Гбайт оперативної пам'яті;

відеокарту GeForce GTX 1650;

і твердотільний накопичувач Samsung 860 QVO на 2 Тбайт.

Ігровий компютер на базі ASUS PN50 / Фото Cityle

Cityle також зазначив, що це персиковий – не рідний колір корпусу. Для фарбування він використовував фарбу Krylon Matte Sunrise. Також, він заявив, що всі рідні ігрові порти консолі залишилися функціональними. Для цього він використовував контролер GameCube.



Комп'ютер чудово вмістився у корпус Nintendo GameCube

Ґеймер протестував систему. У максимальному навантаженні температура пристрою сягала 80 градусів. Автор також розповів, що під час запуску GTA Online з Full HD і високими налаштуваннями, система забезпечила близько 50 кадрів в секунду.