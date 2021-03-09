На початку березня інженер і розробник Ніклас Фаут розповів про один зі своїх проєктів, яким він зайнявся під час ізоляції – детектор кота на базі Raspberry Pi Zero. Тепер користувачеві не потрібно міркувати про те, чи істота перед ним справді кіт, на це важливе питання може відповісти пристрій Фаута.

З підручних матеріалів Фаут використав корпус від дешевого інфрачервоного термометра, куди помістив Raspberry Pi Zero, відеокамеру і невеликий кольоровий екран на місце, де раніше була інформаційна панель термометра.

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Як працює "кітентифікатор"

Відстеження об'єкта оператором відбувається вручну – пристрій потрібно навести на істоту, яку ви підозрюєте у тому, що вона може бути котом. Далі при натисканні на кнопку запускається система кітентифікації на базі бібліотеки машинного навчання Tensorflow з моделлю COCO-SSD (виявлення об'єктів на зображенні з зазначенням просторових координат).

Day 357 of the pandemic™

I made the cat detector. https://t.co/qLYgkjQRXI pic.twitter.com/fOAKCrN7aw — Niklas Fauth (@FauthNiklas) March 3, 2021

Точність детекції кота багато у чому визначається вмістом і розміром використовуваної моделі. Фаут не розкрив деталі по її налаштування. Також Фаут не виправив гравіювання кнопок на оригінальному пристрої – три кнопки мають старі позначки, пов'язані з ІК-термометром, а могло бути ще крутіше.