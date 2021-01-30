Ентузіаст запустив Spotify на iPod 2004 року: відео

YouTube-блогер Гай Дюпон зміг запустити Spotify на iPod Classic 4-го покоління. Потрібно відзначити, що у моделі 2004 року немає опції підключення до інтернету через Wi-Fi, тому пристрій довелося дещо проапгрейдити.

Джерело: Hackaday

Після деяких модифікацій, хлопець отримав ґаджет, який підключається як по Wi-Fi, так і по Bluetooth, що дозволяє використовувати його з бездротовими динаміками і навушниками. Крім того, пристрій отримав кольоровий дисплей і батарею ємністю 1000 мАг.

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sPot

Варто зазначити, що роз'єм для навушників у верхній частині пристрою призначений для демонстрації і не працює. В основі пристрою лежить Raspberry Pi Zero W вартістю 10 доларів. Для зарядки плеєра передбачений порт Micro-USB, який замінив 30-контактний роз'єм Apple.

Всі складові елементи sPot обійшлися ентузіасту менше ніж у 100 доларів. Найдорожчим елементом виявився кольоровий дисплей за 40 доларів. Частково висока ціна дисплея пояснюється тим, що більшість виробників більше не випускають їх в маленьких форматах.

iPod 2004 року працює зі Spotify, відео:

Дюпон використовував у роботі інформацію зі статті на Hackaday десятирічної давності, в якій детально описується, як працює один з роз'ємів всередині iPod.

sPot працює на ПЗ, яке частково написано самим Дюпоном, а частково засновано на додатку Raspotify, яке дозволяє комп'ютеру Raspberry Pi отримувати доступ до потокової служби через Spotify Connect API.

sPot може шукати пісні – правда, без сенсорної клавіатури для введення навіть пари символів може знадобитися час.