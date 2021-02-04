Відеоблогер Otto Climan перетворив звичайну портативну консоль GameBoy Color у пульт керування для Apple TV. Цікаво, що ентузіаст не "одягнув" компоненти оригінального Apple Remote у корпус GameBoy, а переробив саму консоль для забезпечення необхідної функціональності.

Джерело: 24 канал

Otto Climan створив спеціальний картридж, що містить спеціальне програмне забезпечення, здатне взаємодіяти з клавішами пристрою і його інфрачервоним портом.

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Як працює пристрій

Саме завдяки вмонтованому випромінювачу інфрачервоного сигналу Apple TV розпізнає команди, які передаються з портативної ретро-консолі. Крім цього ентузіаст замінив дисплей GameBoy на більш яскравий і виготовив для пристрою кастомний корпус, виконаний у стилі класичних комп'ютерів Apple Macintosh зі старим райдужним логотипом компанії.

Перероблена консоль дозволяє керувати усіма моделями Apple TV і комп'ютерами Mac, що підтримують пульт Apple Remote. Otto Climan опублікував відео, яке розповідає про функціональності пристрою, а також процес його модернізації на своєму YouTube-каналі.

Модернізація Game Boy Color у Apple Remote, відео: