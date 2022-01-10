Ентузіаст майнить криптовалюту на електромобілі Tesla і заробляє майже тисячу доларів у місяць

Власник Tesla Model 3 2018 року Сірадж Раваль випробував усі способи майнингу криптовалюти своєю машиною. Зрештою він помістив у багажник кластер графічних процесорів підключивши його до батареї електромобіля, а управління системою доручив мінідесктопу Apple Mac mini M1.

Сірадж усвідомлює, що подібні маніпуляції можуть позбавити його гарантії на машину, але, на його думку, воно того варте: коли ціна криптовалюти Ethereum досягла максимального значення у 2021 році, він заробляв до 800 доларів на місяць.

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Як ентузіаст заробляє на Tesla

Раваль переконався на практиці, що для нього найприбутковішим варіантом виявився кластер з 5 графічних процесорів, підключених до мережі, від якої живиться електродвигун.

Він підрахував, що машина проходить близько 510 кілометрів від повної зарядки батареї, яка обходиться в 10–15 доларів і потрібна в середньому раз на півтора тижня – тобто в місяць на зарядку йде від 30 до 60 доларів. Майнинг на електромобілі він запускає приблизно на 20 годин на день.

З урахуванням того, що ціни на криптовалюти схильні до серйозних коливань, Раваль страхується допоміжними фінансовими інструментами. Добуті токени Ethereum він переводить на особовий рахунок у сервісі криптоінвестицій з річним доходом 23% і ніколи не змінює активи на долари, щоб заощадження продовжували зростати. А графічні процесори він купує на eBay, забезпечуючи ще одну статтю економії.

З урахуванням усіх цих заходів протягом 2021 року Раваль заробляв на майнингу від 400 до 800 доларів – справа була прибутковою навіть у період криптовалютної кризи.

Аналогічні випадки

Варто зазначити, що Сірадж не перший умілець, який модифікував власну Tesla для того, щоб майнити на ній крипту. У 2018 році про аналогічний проєкт розповів вісконсінський автодилер Кріс Алессі.

Тоді він випробував два варіанти:

у першому підключив до електромережі свого електромобіля Tesla Model S, призначену спеціально для майнінгу біткоїну ASIC-систему Bitmain Antminer S9.

У другому вчинив дещо хитріше: опублікував в інтернеті веб-сторінку з майнінговим скриптом і відкрив її у веб-браузері бортового комп'ютера електромобіля, використовуючи його ресурси для видобутку криптовалюти Monero.

Однак власні ресурси бортового комп'ютера Tesla Model 3, за даними ентузіастів, оцінюються невисоко – від 7 до 10 Мхеш/с, що дало б місячний прибуток приблизно 13,38 долара без урахування витрат.