За даними стартапу, всього 20 кранів зможуть запасати стільки енергії, що її вистачить для забезпечення 40 тисяч домогосподарств протягом 24 годин. Важлива особливість технології Energy Vault полягає в екологічності проєктів стартапу.

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За словами виконавчого директора Роберта Пікон, компанія виробляє блоки на місці будівництва з ґрунту і місцевих відходів, знижуючи вартість ланцюжків постачання і спрощуючи транспортування вишок.

Energy Vault стверджує, що прискорює перехід до економіки замкнутого циклу і "повністю відновлюваного світу" за рахунок використання екологічно чистих матеріалів.

Компанія вже реалізувала кілька тестових проєктів у Швейцарії і зараз прагне провести експансію в США.

Перші вишки в Північній Америці будуть встановлені в четвертому кварталі цього року і запущені на початку 2022 року. Для реалізації проекту стартап залучив 100 мільйонів венчурних інвестицій.

Як працюватиме енергосховище на силі гравітації

Energy Vault розраховує стати першим у світі постачальником енергетичних сховищ, заснованих на силі гравітації. У вежах EVx використовуються ті ж основи фізики і кінетична енергія, що і в гідроакумуляторах, але вода у них замінюється циліндричними блоками.

Принцип роботи енергосховища на силі гравітації: дивіться відео

Модульна конструкція пропонує потужність від 10 до 35 МВт*год і вихідну потужність до 5 МВт. Кожна вежа, заявляють у компанії, розрахована на термін служби понад 30 років без втрати потужності.



Модульна конструкція енергосховища / Фото Energy Vault