Енергоблок Tesla Megapack горів чотири дні: чому не могли загасити пожежу

Наприкінці липня неподалік від Мельбурна сталася пожежа на Victorian Big Battery – великому сховищі електроенергії, яке побудувала французька компанія Neoen SA у партнерстві з Tesla. Як стало відомо, пожежники досі знаходяться на місці події, адже акумуляторний блок згас лише через чотири дні.

Пожежники змогли запобігти поширенню вогню на сусідні об'єкти. Наразі вони продовжують стежити за ситуацією.

Цікаво Еталонний смартфон: Qualcomm відкрила попередні продажі і назвала ціну свого першого смартфона

Чому пожежа тривала чотири дні

Раніше ми писали про те, що пожежа почалася під час випробувань акумуляторного блоку. Загорілися літій-іонні батареї.

, що вода сприяє горінню літію, тому пожежники не могли поливати блок водою чи використати інші методи гасіння. Їм довелося очікувати, доки весь літій вигорить і чекати, коли контейнер охолоне достатньо, щоб відкрити двері та перевірити, чи закінчилося горіння.

Пожежники успішно завершили операцію з відкриття всіх дверей контейнера батареї і не виявили ознак пожежі,

– повідомило пожежне відомство.

На місці події працювало близько 150 пожежників і понад 30 спеціальних транспортних засобів. Частина з них перебуватиме на території сховища ще протягом найближчої доби. З усіх блоків зніматимуть показання температури кожні дві години.

Що відомо про об'єкт: