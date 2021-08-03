Пожежники змогли запобігти поширенню вогню на сусідні об'єкти. Наразі вони продовжують стежити за ситуацією.
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Чому пожежа тривала чотири дні
Раніше ми писали про те, що пожежа почалася під час випробувань акумуляторного блоку. Загорілися літій-іонні батареї.
Пожежники успішно завершили операцію з відкриття всіх дверей контейнера батареї і не виявили ознак пожежі,
– повідомило пожежне відомство.
На місці події працювало близько 150 пожежників і понад 30 спеціальних транспортних засобів. Частина з них перебуватиме на території сховища ще протягом найближчої доби. З усіх блоків зніматимуть показання температури кожні дві години.
Що відомо про об'єкт:
- Сховище Victorian Big Battery має потужність 300 МВт і ємність 450 МВт·год.
- Воно є найбільшим в Австралії.
- Поки що блоки не введено в повноцінну експлуатацію – зробити це планують у грудні цього року.
- Після пожежі спеціалісти не виявили ознак забруднення повітря, однак все одно порекомендували місцевим жителям не покидати своїх помешкань.