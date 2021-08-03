Пожежники змогли запобігти поширенню вогню на сусідні об'єкти. Наразі вони продовжують стежити за ситуацією.

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Чому пожежа тривала чотири дні

Раніше ми писали про те, що пожежа почалася під час випробувань акумуляторного блоку. Загорілися літій-іонні батареї.

Річ і тім, що вода сприяє горінню літію, тому пожежники не могли поливати блок водою чи використати інші методи гасіння. Їм довелося очікувати, доки весь літій вигорить і чекати, коли контейнер охолоне достатньо, щоб відкрити двері та перевірити, чи закінчилося горіння.

Пожежники успішно завершили операцію з відкриття всіх дверей контейнера батареї і не виявили ознак пожежі,

– повідомило пожежне відомство.

На місці події працювало близько 150 пожежників і понад 30 спеціальних транспортних засобів. Частина з них перебуватиме на території сховища ще протягом найближчої доби. З усіх блоків зніматимуть показання температури кожні дві години.

Що відомо про об'єкт: