Енергія та людина: що вирізняє нас серед інших приматів

Доволі філософське питання: чого саме "наша" гілка приматів розвинулася настільки, щоб стати розумним видом? Та для науковців це не філософія, а реальність. Вчені невпинно шукають пояснення.

Уявіть пальму, на якій виріс кокос. Людина залізає на це дерево й скидає кокос донизу, а потім їсть його. Ймовірно, такий дереволаз затратить більше енергії на те, щоб дістати кокос, ніж отримає після споживання їжі. Що ж робити? Вірно, скинути більше кокосів, щоб їх з'їсти. Приблизно так, на думку авторів дослідження, люди отримали суттєву енергетичну перевагу над іншими приматами: наші пращури не намагалися адаптуватися "у сторону" заощаджування енергії, а навпаки, – вони намагалися збільшити швидкість та об'єми видобутку енергетичних ресурсів.

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Головні зміни в енергетиці життєзабезпечення / Фото Science

Детальніше про дослідження

Міжнародна наукова група дослідила питання того, як же перші люди отримували "енергетичний бюджет". Щоб дізнатися більше про витрату енергії та видобуток енергетичних ресурсів (їжі) та вплив цих процесів на характеристики сучасних людей, вчені дослідили сучасні "примітивні" народи: мисливців-збирачів Танзанії та збирачів Болівії.

Дослідження виявило, що люди тратять більше енергії на добування їжі, якщо порівнювати з людиноподібними мавпами. Та водночас це дозволяє людям бути набагато ефективнішими й добувати значно більше ресурсів. Науковці припускають, що саме ця характеристика виявилася однією з найцінніших для розвитку наших пращурів:

Для добування великої кількості ресурсів доводилося більше залучати мізки, що спричиняло їхній ріст.

Для ефективного добування ресурсів доводилося більше працювати у групах – соціалізуватися.

Наявність більшої кількості ресурсів означало, що у людей було "більше часу на себе" та спілкуванню із собіподібними. Наприклад, припускають науковці, це також спричиняло більшу соціалізацію.

Тому, фактично, трудолюбивість наших пращурів дозволила їм стати сучасними людьми.