Запас ходу електроциклу становить рекордні 420 кілометрів для міського середовища та близько 208 кілометрів по шосе. Energica вже відкрив доступ до замовлення і планує організувати перші поставки восени цього року.

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Energica Experia є першим у Європі електричним мотоциклом Green Tourer і, можливо, єдиним мотоциклом, коли-небудь створеним для цієї мети, у вигляді повністю електричної платформи з новою електричною трансмісією та акумуляторною батареєю,

– розповіли в компанії.

Experia поставляється з новим електродвигуном, основою якого є компактний, але потужний блок EMCE. Платформа дає 75 кВт пікової потужності, 60 кВт постійної потужності та 115 Нм крутного моменту.

Максимальна швидкість електричного мотоцикла становить 180 км/год, а важить Experia близько 260 кілограмів. На додаток Experia отримав пару USB-портів на панелі приладів і ще два порти у водонепроникному відсіку для зберігання речей. Версія Launch Edition також обіцяє жорсткі кофри, які дадуть мотоциклу 112 літрів місця для зберігання багажу.

Галерея Energica

Щодо батарей мотоцикл отримав великий літій-полімерний блок на 22,5 кВт*год. Цей акумулятор забезпечує запас ходу містом на 420 км і заміським шосе на 208 км. За стандартизованим циклом WMTC, схваленим регуляторами Європи, запас ходу електроциклу становить 222 км. Крім того, Experia отримав відразу кілька функцій для швидкого відновлення батареї. Найпотужніша з них заряджає акумулятор від 0 до 80% лише за 40 хвилин. Таким чином, використовуючи цю систему, власник Experia зможе проїхати понад 700 кілометрів за середній світловий день.

Вартість Energica Experia поки що не розкривається. Компанія приймає безкоштовні попередні замовлення від усіх бажаючих – для реєстрації достатньо ввести свої дані та адресу доставки на сайті виробника. Постачання Experia мають розпочатися вже у третьому кварталі 2022 року.