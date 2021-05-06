Енергетична зброя: інноваційне озброєння для Міністерства оборони США

У ХХІ столітті супердержави досі не мають ефективної зброї, щоб протидіяти малим безпілотним літальним апаратам. Звичайний дрон, який доступний для більшості населення, може нести значну небезпеку для людей, аеропортів, військових баз, кораблів тощо.
У зв'язку з цим компанія Epirus створила енергетичну мікрохвильову зброю для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Назвали інноваційну розробку Leonidas. Найменування зброя, скоріше за все, отримала на честь царя Спарти Леоніда, який повів 300 спартанців у бій проти полчищ персів.
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Так виглядає Leonidas / Фото New Atlas
Для чого потрібний Leonidas
Установка буде застосовуватись, щоб збивати ворожі дрони. Завдяки технології цифрового формування променю Leonidas зможе збивати обрані цілі, не вражаючи сусідні. Або зможе розширити конус променю, щоб збити цілий рій дронів за раз.
Інноваційна технологія дає можливість утворити немов захисне силове поле, через яке не зможе пройти жоден електронний пристрій.
На демонстрації, влаштованій для Міністерства оборони США прототип Leonidas збив 66 дронів із 66, перевантаживши їхню електроніку.
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Демонстрація можливостей Leonidas: дивіться відео онлайн
Чим небезпечні малі безпілотні літальні апарати
Не існує доступної ефективної зброї проти дронів. Солдати, як правило, намагаються збити їх стрілецькою зброєю. Це не ефективний метод, враховуючи розміри цілі, відстань до неї та її швидкість.
Випадки зловмисного використання дронів:
- Японська релігійна секта "Аум Сінрікьо" розглядала можливість використання дронів для розповсюдження бойової отруйної речовини – зарину;
- Терористи на Близькому сході регулярно використовують дрони для розвідки або прикріплюють до них вибухові пристрої та використовують як зброю;
- Впродовж громадянської війни у Сирії терористи ІДІЛ неодноразово прилаштовували до дронів вибухівку;
- Наркокартелі Центральної та Південної Америки використовують дрони для перевезення наркотиків;
- 4 серпня 2018 року на президента Венесуели Ніколаса Мадуро було здійснено замах з використанням дронів. До двох звичайних безпілотників DJI M-600 прикріпили вибухівку С4. Замах був невдалий, проте постраждало 7 військових;
- У грудні 2018 року два дрони залетіли на територію аеропорту Лондон-Гатвік. В результаті цього інциденту безліч рейсів було затримано. Втрати сягнули позначки 70 мільйонів доларів.
- В ході війни на сході України терористи ЛДНР неодноразово використовували безпілотники для розвідки. Також до них прикріплювали вибухові пристрої для ураження українських військових.