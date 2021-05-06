Енергетична зброя: інноваційне озброєння для Міністерства оборони США

У ХХІ столітті супердержави досі не мають ефективної зброї, щоб протидіяти малим безпілотним літальним апаратам. Звичайний дрон, який доступний для більшості населення, може нести значну небезпеку для людей, аеропортів, військових баз, кораблів тощо.

У зв'язку з цим компанія Epirus створила енергетичну мікрохвильову зброю для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Назвали інноваційну розробку Leonidas. Найменування зброя, скоріше за все, отримала на честь царя Спарти Леоніда, який повів 300 спартанців у бій проти полчищ персів.

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Так виглядає Leonidas / Фото New Atlas

Для чого потрібний Leonidas

Установка буде застосовуватись, щоб збивати ворожі дрони. Завдяки технології цифрового формування променю Leonidas зможе збивати обрані цілі, не вражаючи сусідні. Або зможе розширити конус променю, щоб збити цілий рій дронів за раз.

Інноваційна технологія дає можливість утворити немов захисне силове поле, через яке не зможе пройти жоден електронний пристрій.

На демонстрації, влаштованій для Міністерства оборони США прототип Leonidas збив 66 дронів із 66, перевантаживши їхню електроніку.

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Демонстрація можливостей Leonidas: дивіться відео онлайн

Чим небезпечні малі безпілотні літальні апарати

Не існує доступної ефективної зброї проти дронів. Солдати, як правило, намагаються збити їх стрілецькою зброєю. Це не ефективний метод, враховуючи розміри цілі, відстань до неї та її швидкість.

Випадки зловмисного використання дронів: