Користувач Reddit з ніком Josh0O0 вбудував у корпус оригінального контролера Super Nintendo Entertainment System рідкокристалічний дисплей і Raspberry Pi. Працює саморобна консоль на Pinky Pi X.

Всередині пристрою зв'язка Raspberry Pi Zero і модуль Waveshare GamePi 15. Дисплей має діагональ 1,54 дюйма і роздільну здатність 240х240. В корпусі 12 кнопок, включаючи XYBA і D-пад. Також є динамік і стандартний інтерфейс для навушників, розповідається на Reddit.

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Що відомо

Автор розібрав контролер і за допомогою гравера видалив всі виступаючі елементи, що використовувалися для фіксації звичної плати. Після цього було необхідно підігнати за розміром Raspberry Pi і GamePi. Для цього Josh0O0 відрізав різні частини плат. Наприклад, він видалив регулятор гучності з Waveshare і порт HDMI з Raspberry Pi, а також вкоротив контакти GPIO.



Підготовка корпусу для нових комплектуючих / Фото Josh0O0/Reddit

Дисплей від Waveshare GamePi має співвідношення сторін 4:3 – ідеально для старих ігор. Для його підключення довелося нарощувати шлейф, а в корпусі контролера вирізати отвір для монтажу.

Ще однією зміною стала робота з живленням. Зазвичай Waveshare GamePi працює від циліндричного елемента 14500, який в корпус контролера не помістився б. Автор замінив його на літій-полімерний акумулятор ємністю 600 mAh. Для його зарядки Josh0O0 залишив роз'єм micro-USB.

Автор розмістив всі елементи в корпусі контролера, а оригінальну плату використовував для монтажу елементів управління, динаміка і акумулятора. Для роботи консолі він встановив Pinky Pi X з вбудованим емулятором SNES і драйвер для дисплея Waveshare.

Весь процес створення консолі можна побачити в записі: відео