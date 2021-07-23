За словами представників лідера Франції, у президента не один номер і не один телефон. Відмова від колишнього не означає, що за ним стежили – це лише додатковий захід гарантування безпеки і відповідні протоколи оновлені через нещодавній інцидент, який розкрив роль програми ізраїльського походження, яку використовували для стеження за політиками.

До теми За Макроном та міністрами могли стежити за допомогою шпигунської програми

Що за програма Pegasus

Нещодавно стало відомо, що розроблена NSO Group програма Pegasus використовувалася для злому електроніки і широко використовується урядовими агентствами різних країн для шпигунства за політиками, релігійними діячами, журналістами, громадськими організаціями та іншими структурами подібного штибу.

Ізраїльський парламент вже має намір розглянути можливість обмеження експорту шпигунського ПЗ. У NSO, своєю чергою, стверджують, що Pegasus використовувалася виключно для боротьби зі злочинцями і терористами.

Макрон міняє смартфон та номер

Тим часом французькі ЗМІ вже повідомили, що телефон Макрона був у списку потенційних мішеней Pegasus, в зайвому інтересі до політика звинувачуються спецслужби Марокко. Які, своєю чергою, категорично заперечують усі звинувачення.

Реакція урядів на скандал зі шпигунською програмою

Інші країни теж висловлюють заклопотаність ізраїльськими розробками.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка раніше сама ставала мішенню стеження з боку США, заявила, що в доступі до подібного ПЗ слід відмовити країнам, в яких не передбачено судового нагляду за його використанням.

В Угорщині правоохоронні органи також ініціювали низку розслідувань, пов'язаних з можливим застосуванням відповідного програмного забезпечення.

В Ізраїлі призначено міжвідомче розслідування на основі заяв ЗМІ, які повідомили про використання Pegasus для злому смартфонів з подальшими "витяганнями" повідомлень, записів дзвінків та секретною активацією мікрофонів.

За словами представників ізраїльських спецслужб, використання Pegasus в правильних цілях "дуже допомогло багатьом людям".

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Відомо, що використання і продаж Pegasus схвалена урядовим Агентством з контролю за експортом оборонних розробок (DECA) і всі покупці є "перевіреними" урядами. При цьому NSO запевняє, що конкретні цілі атак ще не відомі.

Якщо з'являться дані про зловживання ПЗ, компанія пообіцяла "проактивно" отримати перелік цілей і дистанційно відключити програму.