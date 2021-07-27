Новий Mi Electric Scooter 3 вже доступний для покупки в Європі. Електросамокат суттєво оновили у порівнянні з минулими моделями і додали кілька корисних особливостей.

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Чим цікавий Mi Electric Scooter 3

Xiaomi повідомила, що додала низку оновлень в нову версії електосамоката. Тож новоспечені власники ознайомляться з наступними особливостями транспорту:

оновлений та поліпшений користувальницький інтерфейс;

складна конструкція;

нові функції безпеки;

ЖК-екран не розбитий на секції;

гальмівна система E-ABS;

заднє дискове гальмо з двома колодками.



Mi Electric Scooter 3 доступний у білому та чорному кольорах / Фото Xaiomi

Mi Electric Scooter 3 може розвивати максимальну швидкість 25 км/г, має електродвигун потужністю 600 Вт, та запас ходу 30 кілометрів. Вага транспорту 13,2 кілограма, а максимальне завантаження 100 кілограм.

Ціна Mi Electric Scooter 3

Європейським користувачам Xiaomi Mi Electric Scooter 3 стане доступний за рекомендованою роздрібною ціною 449 євро в чорному і сірому кольорах.