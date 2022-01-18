Електропікапу Tesla Cybertruck готують "молодшого брата"

Минуло понад два роки з анонсу мініатюрного Cybertruck у модельному ряді електромобілів Tesla. Поки компанія відмовчується, інформацію про нього в мережу зливаються інсайдери.

Згідно з останньою інформацією, це не буде повна копія звичайного Cybertruck. Нова машина матиме менші розміри та дизайн в аналогічному стилі.

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Що відомо

Спочатку інформацією поділився досить відомий індійський аналітик Тріп Чаудрі з Global Equities Research, що спеціалізується в тому числі й на Tesla.

За даними джерела, Tesla представить у березні 2022 року на спеціальному заході відразу дві версії Cybertruck.

Чаудрі також запевняє, що обидві версії отримають "значні зміни", порівняно з ранніми версіями Cybertruck.

Інсайдер не став вдаватися в подробиці змін, але зазначив, що друга версія Cybertruck виявиться приблизно на 15-20 відсотків менше першої.

Повідомляється, що корпуси обох автомобілів будуть побудовані однією і тією ж компанією Steel Dynamics з Техасу, яка веде діяльність приблизно в 100 милях від Техаського заводу Tesla.

Чаудрі прогнозує перші офіційні новини з цього приводу 26 січня, коли Tesla звітуватиме перед інвесторами про доходи.

Характеристики Cybertruck уже двічі змінювалися за останній час. Спочатку компанія видалила зі свого офіційного сайту характеристики та ціни, а пізніше Ілон Маск підтвердив нові специфікації, серед яких однією з найпомітніших змін стало те, що тепер Tesla встановить чотири електромотори, а не три, як планувалося спочатку. Кожне колесо отримає окремий двигун. Згодом черговий прототип пікапа помітили на випробувальному треку і в ньому були деякі зміни. Зокрема, з'явилися бічні дзеркала заднього виду і величезна щітка склоочисника на вітровому склі, притиснута до лівої передньої частини кузова. Остання викликала лавину жартів.

Нагадаємо, строки початку виробництва Cybertruck нещодавно знову перенесли. Коли замовники отримають свої автомобілі, наразі точно неясно.

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