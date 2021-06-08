"Електронний ніс" виявляє рак з точністю понад дев'яносто відсотків

У США створили "електронний ніс" для виявлення раку. Він діагностує хвороби з точністю понад 90 відсотків за зразками кров пацієнта.

Винахід здатен "відчути" найважчі у виявленні види раку на ранніх стадіях. Створили його фахівці Пенсільванського університету і вже успішно випробували на 93 людях зі злоякісними та доброякісними утвореннями, а також на контрольній групі, що складається з повністю здорових людей. Приладу для аналізу достатньо зразка плазми крові.

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Як працює "електронний ніс"

Пристрій націлений на летючі органічні сполуки — легкі речовини, які швидко випаровуються в нормальних умовах. Ракові клітини виділяють такі сполуки, причому різні види раку виділяють різні їх види. Тому, наприклад, собаки-шукачі можуть буквально винюхати рак легенів по диханню хворого.

Для створення "електронного носа" вченим належало виявити надійні взаємозв'язки між летючими органічними сполуками та різними видами раку.

Вони зробили це за допомогою нейромереж.

Причому основну увагу приділили тим видам раку, які найскладніше виявити.

В результаті винахід зміг за плазмою крові діагностувати рак яєчників з точністю 95 відсотків, а рак підшлункової залози — з точністю 90 відсотків. У тому числі й на ранніх стадіях. Час діагностики кожного зразка склав усього 20 хвилин.

Відкриття вчених може позбавити медицину від необхідності проводити аналізи на ракові хвороби інвазивними (проникаючими) методами, особливо для діагностики ранніх стадій раку.

Наразі проводяться додаткові випробування, щоб остаточно підтвердити ефективність "електронного носа".