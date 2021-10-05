Електроніка вкотре здорожчає: тепер у дефіциті її ключовий матеріал
Джерело:Bloomberg
Лише нещодавно ми писали про те, що світова економіка зіткнулася з черговим дефіцитом – міді та мідної фольги. Та вже сьогодні західні ЗМІ повідомляють про новий. Він загрожує серйозним подорожчанням кінцевого продукту, оскільки нестача токнулася його ключового матеріалу.
Мова йде про кремній – головний ресурс, потрібний для виготовлення процесорів та інших мікросхем. Його ціна на світовому ринку лише за кілька місяців зросла з 2 500 до 10 500 доларів за тонну.
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У чому причина дефіциту кремнію
Як пише джерело, навіть за такою високою ціною його стало важко купити через дефіцит.
У чому ж причина здорожчання?
- 300-відсотковий ріс ціни пов'язаний з проблемами видобутку ресурсу, які викликані наслідками пандемії коронавірусу.
- Крім того, свій внесок зробив і Китай, а точніше його політика, спрямована на зниження споживання електроенергії в країні.
- Влада Китаю зажадала від деяких компаній, у тому числі й тих, що займаються видобутком сировини, знизити споживання енергії на 90 відсотків від серпневого рівня.
- Ці обмеження будуть діяти до кінця року, тому кремній може подорожчати в найближчі місяці ще сильніше.
Вся індустрія електронних пристроїв сьогодні й без того переживає сильні потрясіння, пов'язані з дефіцитом мікросхем, а проблеми з кремнієм можуть ще більше зашкодити виробникам і ринку в цілому.
Вже зросли ціни на екранні панелі та деякі деталі для автомобілів, а в найближчі місяці можуть подорожчати телевізори, смартфони, планшети й комп'ютери.Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що світ на порозі дефіциту міді та мідної фольги. З четвертого кварталу 2020 року ціни на мідь зросли на 35 відсотків. Це тягне за собою зростання ціни усіх продуктів, для створення яких використовують цей матеріал.