Мова йде про кремній – головний ресурс, потрібний для виготовлення процесорів та інших мікросхем. Його ціна на світовому ринку лише за кілька місяців зросла з 2 500 до 10 500 доларів за тонну.

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У чому причина дефіциту кремнію

Як пише джерело, навіть за такою високою ціною його стало важко купити через дефіцит.

У чому ж причина здорожчання?

300-відсотковий ріс ціни пов'язаний з проблемами видобутку ресурсу, які викликані наслідками пандемії коронавірусу.

Крім того, свій внесок зробив і Китай, а точніше його політика, спрямована на зниження споживання електроенергії в країні.

Влада Китаю зажадала від деяких компаній, у тому числі й тих, що займаються видобутком сировини, знизити споживання енергії на 90 відсотків від серпневого рівня.

Ці обмеження будуть діяти до кінця року, тому кремній може подорожчати в найближчі місяці ще сильніше.

Вся індустрія електронних пристроїв сьогодні й без того переживає сильні потрясіння, пов'язані з дефіцитом мікросхем, а проблеми з кремнієм можуть ще більше зашкодити виробникам і ринку в цілому.

Вже зросли ціни на екранні панелі та деякі деталі для автомобілів, а в найближчі місяці можуть подорожчати телевізори, смартфони, планшети й комп'ютери.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що світ на порозі дефіциту міді та мідної фольги. З четвертого кварталу 2020 року ціни на мідь зросли на 35 відсотків. Це тягне за собою зростання ціни усіх продуктів, для створення яких використовують цей матеріал.