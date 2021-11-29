Як заявляє джерело, завод буде здатний випускати понад 300 тисяч електромобілів на рік. Побудують його у Пекіні.
Цікаво Буде схожий на великий смартфон: один з директорів Xiaomi розповів про майбутні електромобілі
Що відомо
- Завод буде побудований у два етапи.
- Крім виробничих приміщень на території розмістять штаб-квартиру автомобільного підрозділу Xiaomi, офіси продажів і дослідницький підрозділ.
- Підприємство має вийти на повну виробничу потужність у 2024 році.
Першими інвестиціями у проєкт стали 10 мільярдів доларів, які планують витратити за 10 років. Реєстрація нового напрямку завершилась ще в серпні, тому зараз компанія вже може сміливо приступати до будівництва.
Щодо подальшої стратегії Xiaomi все ще залишається багато питань. У тому числі про перші моделі та міжнародну експансію. Ясно одне: Xiaomi має намір стати основним виробником електромобілів і змагатися не тільки з китайськими конкурентами, такими як Nio та Xpeng, а й з такими великими іноземними автовиробниками, як Tesla.