Зроби сам: IKEA розробляє бюджетний електромобіль-конструктор – відео

Компанія IKEA вирішила освоювати новий для себе напрямок діяльності. Бізнес, відомий випуском меблів та домашніх аксесуарів, вирішив представити електромобіль для міських умов, який можна зібрати самостійно.

Зовні концепт електромобіля IKEA виглядає дуже просто. При цьому дизайн моделі був відданий на аутсорсинг – за розробку відповідав концерн Renault.

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Чим особливий електромобіль від IKEA

Модель IKEA Höga має 1,8 метра у висоту і 2,3 метра у довжину. Автівка розрахована на двох пасажирів і дещо коротша від свого "природного конкурента" – мікроавтомобіля Citroën Ami (1,39 і 2,41 метра відповідно) і, звичайно, не така велика, як Smart Fortwo (2,69 метра).

Попри малий розмір, концептуально нова модель нагадує деякі варіанти меблів IKEA, які здатні трансформуватися за бажанням власника – наприклад, пасажирське сидіння можна тимчасово прибрати для розміщення у машині крісла для інвалідів.

В автівці за потреби можна звільнити місце для:

велосипеда;

дитячої каляски;

комплекту для серфінгу;

та іншого інвентарю.

Концепт автомобіля IKEA Höga: дивіться відео

Електромобіль "збери сам"

Збірка розробленого Renault електромобіля зажадає більше терпіння і навичок, ніж створення дивана з комплекту IKEA, оскільки від власника подібного електромобіля з 374 деталей залежать не лише його особисті життя і здоров'я, а й благополуччя пасажира і/або пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

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Компанії-партнери розробили вкрай незвичайну систему – переднє й заднє вікна будуть відкриватися вгору, замінюючи звичайні двері. Примітна і ціна новинки – планується, що IKEA Höga буде коштувати 5300 євро.

Для порівняння, Citroën Ami вартує 6900 євро. Необхідно відзначити, що він продається вже в готовому вигляді і не вимагає самостійної збірки. Про решту характеристик електромобіля IKEA і Renault оголосять згодом.