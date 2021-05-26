Зовні концепт електромобіля IKEA виглядає дуже просто. При цьому дизайн моделі був відданий на аутсорсинг – за розробку відповідав концерн Renault.
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Чим особливий електромобіль від IKEA
Модель IKEA Höga має 1,8 метра у висоту і 2,3 метра у довжину. Автівка розрахована на двох пасажирів і дещо коротша від свого "природного конкурента" – мікроавтомобіля Citroën Ami (1,39 і 2,41 метра відповідно) і, звичайно, не така велика, як Smart Fortwo (2,69 метра).
Попри малий розмір, концептуально нова модель нагадує деякі варіанти меблів IKEA, які здатні трансформуватися за бажанням власника – наприклад, пасажирське сидіння можна тимчасово прибрати для розміщення у машині крісла для інвалідів.
В автівці за потреби можна звільнити місце для:
- велосипеда;
- дитячої каляски;
- комплекту для серфінгу;
- та іншого інвентарю.
Концепт автомобіля IKEA Höga: дивіться відео
Електромобіль "збери сам"
Збірка розробленого Renault електромобіля зажадає більше терпіння і навичок, ніж створення дивана з комплекту IKEA, оскільки від власника подібного електромобіля з 374 деталей залежать не лише його особисті життя і здоров'я, а й благополуччя пасажира і/або пішоходів та інших учасників дорожнього руху.
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Компанії-партнери розробили вкрай незвичайну систему – переднє й заднє вікна будуть відкриватися вгору, замінюючи звичайні двері. Примітна і ціна новинки – планується, що IKEA Höga буде коштувати 5300 євро.
Для порівняння, Citroën Ami вартує 6900 євро. Необхідно відзначити, що він продається вже в готовому вигляді і не вимагає самостійної збірки. Про решту характеристик електромобіля IKEA і Renault оголосять згодом.