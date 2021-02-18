Порівняно недорогий електромобіль Hong Guang Mini EV китайської компанії SAIC-GM-Wuling Hongguang став найбільш продаваним електромобілем у Китаї за друге півріччя 2020 року. Загалом за рік у Китаї найбільше було продано електромобілів Tesla Model 3, але Guang Mini EV почав широко продаватися тільки з липня, тому він не став річним рекордсменом.

Електромобіль Guang Mini EV сподобався жителям невеликих містечок у Китаї, де без виїзду на шосе дозволено їздити без спеціальної ліцензії. При невеликих розмірах кузова трохи менше трьох метрів у довжину і ширину півтора метра у нього поміщаються чотири людини.

До теми Найпопулярніший у Китаї електромобіль коштує 4400 доларів і заряджається від розетки

Ціна зумовила популярність Guang Mini EV

Ціна на цей електромобіль починається з 28 800 юанів (4460 доларів), хоча найпопулярнішою стала модель з кондиціонером, яка коштує трохи більше – 5000 доларів. Ще ж і надто, електромобіль можна взяти лише сплативши первинний внесок за 13 000 юанів, а решту суми виплатити поступово без відсотків.

Експансія в Європу

Цікаво відзначити, що модель Guang Mini EV можуть почати продавати і у Європі. Для цього ведуться переговори з латвійським автовиробником. Щоправда, вартість електромобіля при цьому зросте у два рази або, оскільки доведеться дотримуватися більш жорсткіших екологічних вимог Євросоюзу.



Найпопулярніший у Китаї електромобіль Guang Mini EV / Фото SAIC-GM-Wuling Hongguang

У Китаї базова модель Guang Mini EV, яка подається як "інструмент для поїздок на роботу", може проїхати 120 км з повною зарядкою і розвиває максимальну швидкість 100 км/г – цього достатньо для повсякденних поїздок для більшості споживачів. У конструкції електромобіля не використовуються ультрасучасні акумуляторів, що допомагає знизити ціну, але зате машину зручно заряджати від стандартної розетки.

Шалені продажі Guang Mini EV

У період з липня по кінець 2020 року було продано 112 000 одиниць автомобілів, що ставить модель Guang Mini EV на друге місце по продажах за рік після Tesla Model 3, але виводить на перше місце по продажах за другу половину року. Також вважається, що це друга за популярністю електрична модель автомобіля у світі, яка поступається за цим показником лише Model 3.