Чому загорівся акумулятор Chevy Bolt

Встановлення оновлення зупиняє заряд акумулятора на рівні 95% від максимуму. Ймовірно, власник згорілого електрокара не встиг оновити ПЗ, але чимало власників цих автівок свідомо відмовляються від оновлення.

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Chevy Bolt згорів вщент прямо в гаражі власника / Фото Bobby Busche

Особливості оновлення прошивки Chevy Bolt

На відміну від електромобілів Tesla, прошивки яких оновлюються по бездротовому зв'язку, електромобілі Chevy Bolt можуть змінити прошивку лише при бажанні власників, які для цього повинні самостійно зробити певні дії. Багатьом з них не подобається, що вони повинні самостійно обмежувати заряд тягових акумуляторів і втрачати в дальності пробігу.

В аналогічній ситуації компанія Hyundai, наприклад, відкликала свої електромобілі Kona.

У General Motors вважають, що зниження рівня заряду до певного значення може запобігти спонтанним займанням акумуляторів.

Альтернативне рішення

Для тих, хто не бажає встановлювати оновлення з автоматичним обмеженням заряду батареї компанія пропонує вручну обмежити заряд на рівні 88% для моделей 2017-2018 років і 90% для моделей 2019 року. Допоможе цей крок уберегтися від пожеж чи ні, покаже майбутнє і розслідування нового інциденту в Вірджинії.