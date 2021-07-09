Tesla випустить новий користувацький інтерфейс та оновить "розум автомобілів"

Схоже, що реліз дев'ятої версії програми автономного управління Full Self-Driving буде супроводжуватися появою нових цікавих функцій. Судячи з останніх твітів Ілона Маска, вдосконаленийкористувацький інтерфейс буде схожий на той, який йде в комплекті з оновленою Model S Plaid.

Новину про апдейт користувацького інтерфейсу Маск повідомив у відповідь на пост одного з власників Tesla, який поцікавився, чи будуть змінені ПЗ і UI моделі S Plaid та Model Y і Model 3.

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Так, оновлений UI з'явиться з масштабним релізом FSD. Усі машини з комп'ютером FSD отримають новий "розум автомобіля". На всі 3/Y можна встановити комп'ютер FSD,

– відповів Маск.

Нова версія ПЗ для Tesla з'явиться вже зовсім скоро

Інтерфейс Tesla Model S Plaid привернув багато уваги, оскільки ходили чутки про появу на флагманському седані 11 версії ПЗ, попередня версія якого вийшла у вересні 2019 року. Однак, коли поставки Model S Plaid стартували, з'ясувалося, що автівка оснащена ​​версією 10.2. Тому слова Маска можна інтерпретувати як натяк на появу довгоочікуваної "V11" одночасно з релізом FSD.

Що зміниться для водіїв електрокарів

Мало що відомо про одинадцяту версію ПЗ, крім того, що у ній, найімовірніше, будуть включені такі функції, як шляхові точки. Можливо, щось подібне і мав на увазі Маск, коли говорив про "розум автомобіля", тобто нову систему візуалізації для автівки.

Маск зізнався, що створення автопілота вийшло складнішим ніж він очікував

Нещодавно Ілон Маск чесно зізнався, що свого часу недооцінив складність створення технології автопілота.

Універсальний автопілот – складна проблема, оскільки вимагає значною мірою вирішення завдань ШІ в реальному світі. Не чекав, що буде так складно, але в ретроспективі складність стає очевидною. Ніщо не має більше ступенів свободи, ніж реальність,

– написав Маск.