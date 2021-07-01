Новаторський електричний скейтборд: зручна поїздка без надмірної втоми

За довгі роки скейтбординг став улюбленим хобі та видом спорту для людей різного віку. Компанія Venice Longboards розробила зручний електричний скейт для справжніх поціновувачів довгих поїздок. Якщо ви шукаєте скейтборд, який відвезе вас на роботу, то ця дошка саме для вас.

Модель Hermosa, яку розробила Venice Longboards, пропонує доступні та екологічно чисті, високоякісні електричні скейтборди. Бренд спеціалізується на розробці "довгих дошок" для скейтбордингу – лонгбордів. Вони зручні саме для тривалих та довгих поїздок, а не для трюків. Саме таким є скейт Hermosa Electric Longboard.

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Дошка виготовлена з міцної деревини клена, що забезпечує кращу стійкість при проходженні поворотів або ковзанні по нерівних доріжках.

Завдяки інтегрованій гальмівній системі, коаксіальному редуктору та системі динамічного визначення швидкості поїздка на Hermosa Electric обіцяє бути плавною та безпечною не дивлячись на місцевість або стан дорожнього покриття.

Пульт керування скейтом дозволить зручно пересуватися вулицями міста.

Технічні характеристики новинки