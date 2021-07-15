Буксир отримав назву eWolf. Його будує компанія Master Boat Builders, яка розташована в штаті Алабама. Корабель будують з метою замінити буксир, який зараз обслуговує порт Сан-Дієго та використовує понад 113 тисяч літрів дизельного палива на рік. Вуглецевий слід дизельного буксира відповідний, а eWolf зможе змінити цю ситуацію на краще. Електричний буксир матиме два дизельні генератори як запобіжну міру.

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Характеристики майбутнього судна

Довжина судна – 25 метрів.

Довжина по ватерлінії – 23,8 метра.

Швидкість – 12 вузлів.

Тягове зусилля – 70 тонн.

Основна силова установка матиме потужність 6,2 мегават-години. Установку будуть приводити в дію два електричні двигуни Ramme потужністю 2100 кіловатів кожен. Це дозволить забезпечити максимальну швидкість 22,2 кілометра за годину.

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Інформація щодо часу автономної роботи відсутня. Очікується, що буксир eWolf зможе повноцінно виконати місію з надання допомоги кораблю та лише після цього поплисти до станції підзарядки, яка буде побудована в порту.

Відомо, що батареї корабля будуть побудовані за модульним принципом. Таким чином інженери заклали у характеристики буксира можливість обновлення та покращення. Таке рішення прийняли із розуміння, що технології постійно покращуються, тому потрібно було дозволити "безболісно" та просто доєднувати ці технології до конструкції буксира. Тому, якщо з'явиться нова технологія батарей з більшою місткістю, то її легко буде впровадити.

Очікується, що буксир eWolf почне роботу в середині 2023 року.