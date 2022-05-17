Електричні вантажівки Tesla Semi вже готові: компанія починає приймати замовлення

Tesla завершила розробку електричних вантажівок Semi. Передзамовлення вже можна залишити, заплативши частину суми.

Раніше компанія відклала випуск електричної вантажівки через пандемію коронавірусу і глобальний дефіцит мікросхем. Проте тепер виробник оголосив про початок прийому попередніх замовлень на Tesla Semi.

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Tesla Semi: що відомо

Охочі зробити передзамовлення повинні перевести 20 000 доларів. При цьому точної дати початку відвантажень поки немає.

На момент анонсу Tesla Semi в 2017 році автовиробник заявляв, що серійні версії електричної вантажівки вантажопідйомністю 36 тонн матимуть запас ходу близько 480 і 800 кілометрів при ціні 150 000 і 180 000 доларів відповідно.

відповідно. Вантажівка може розігнатися з 0 до 97 кілометрів за годину всього за 20 секунд навіть з величезним вантажем.

У березні минулого року стало відомо, що Tesla будує виробничу лінію для Tesla Semi в новій будівлі недалеко від Gigafactory Nevada, щоб до кінця 2021 виробляти по п'ять електричних вантажівок Tesla Semi в тиждень.

Однак у липні минулого року стало відомо, що випуск Tesla Semi відклали на 2022 рік "через обмежену доступність акумуляторних елементів і проблем з глобальним ланцюжком поставок".



Електрична вантажівка Tesla Semi / Фото Tesla

Передбачається, що Tesla Semi запропонує значну економію палива в порівнянні з традиційними вантажівками. За прогнозами, вантажівка дозволить заощадити до 100 000 доларів на рік на експлуатаційних витратах.

Якщо прогнози підтвердяться, то Tesla Semi може принести революційні зміни в транспортну галузь.



Електрична вантажівка Tesla Semi / Фото Tesla