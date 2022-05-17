Раніше компанія відклала випуск електричної вантажівки через пандемію коронавірусу і глобальний дефіцит мікросхем. Проте тепер виробник оголосив про початок прийому попередніх замовлень на Tesla Semi.

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Tesla Semi: що відомо

Охочі зробити передзамовлення повинні перевести 20 000 доларів. При цьому точної дати початку відвантажень поки немає.

На момент анонсу Tesla Semi в 2017 році автовиробник заявляв, що серійні версії електричної вантажівки вантажопідйомністю 36 тонн матимуть запас ходу близько 480 і 800 кілометрів при ціні 150 000 і 180 000 доларів відповідно.

відповідно. Вантажівка може розігнатися з 0 до 97 кілометрів за годину всього за 20 секунд навіть з величезним вантажем.

У березні минулого року стало відомо, що Tesla будує виробничу лінію для Tesla Semi в новій будівлі недалеко від Gigafactory Nevada, щоб до кінця 2021 виробляти по п'ять електричних вантажівок Tesla Semi в тиждень.

Однак у липні минулого року стало відомо, що випуск Tesla Semi відклали на 2022 рік "через обмежену доступність акумуляторних елементів і проблем з глобальним ланцюжком поставок".



Електрична вантажівка Tesla Semi / Фото Tesla

Передбачається, що Tesla Semi запропонує значну економію палива в порівнянні з традиційними вантажівками. За прогнозами, вантажівка дозволить заощадити до 100 000 доларів на рік на експлуатаційних витратах.

Якщо прогнози підтвердяться, то Tesla Semi може принести революційні зміни в транспортну галузь.



Електрична вантажівка Tesla Semi / Фото Tesla

До речі, сьогодні, 17 травня 2022 року, також стало відомо, що компанія припинила прийом замовлень на електропікап Cybertruck за межами Північної Америки. Про це пише видання Reuters. Наразі замовлення на Cybertruck можна зробити тільки в Канаді, США та Мексиці. Офіційного коментаря з цього приводу компанія не зробила.