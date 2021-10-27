Елегантність, витончений дизайн та OLED: Asus представила в Україні VivoBook 15

Компанія ASUS оголосила про старт продажів в Україні VivoBook 15 OLED – універсального 15,6-дюймового ноутбука з винятковим OLED-екраном. Модель є першим ноутбуком з OLED-екраном у цій ціновій категорії, доступним в Україні.

Чому OLED і чому це круто

Дисплеї OLED в ноутбуках забезпечують максимальну якість та виняткову деталізацію й реалістичність зображення. Що стосується ноутбуків Asus, то завдяки особливості технології й фірмовим рішенням компанії вони, за заявами самої Asus, є значно безпечнішими для зору – це підтверджує сертифікація TÜV Rheinland.

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OLED дисплеї гарантують надзвичайно реалістичне зображення, 100% охоплення колірного простору DCI-P3, час відгуку 0,2 мілісекунди. Asus обіцяє у VivoBook 15 глибоку передачу темних відтінків, підтверджену сертифікацією VESA DisplayHDR 500 True Black та точність передачі кольорів, підтверджену сертифікацією PANTONE Validated.

Інші особливості нового VivoBook 15

Новий ноутбук від Asus також оснащений найновішим процесором Intel Core 11-го покоління з ексклюзивною технологією ASUS AIPT (ASUS Intelligent Performance Technology), яка забезпечує додатковий приріст продуктивності до 40%.

Ноутбук обладнаний системою зберігання з підтримкою двох накопичувачів: високошвидкісного твердотільного накопичувача для швидкого запуску програм, а також жорсткого диска для зберігання великих обсягів інформації, колекції фільмів, музики, фотографій.



Asus VivoBook 15 отримав винятковий OLED екран / Фото Asus

До речі, контролер Intel новітнього стандарту Wi-Fi 6 (802.11ax) забезпечує високу швидкість з’єднання бездротовою мережею.

Asus VivoBook 15 відрізняється ефектним оформленням та дизайнерськими рішеннями, раніше доступними лише у престижній серії VivoBook S. Нові ноутбуки можуть похизуватися металевою кришкою в червонувато-золотистому (Hearty Gold), сріблястому (Transparent Silver) або чорному (Indie Black) відтінках.

Головні особливості ASUS VivoBook 15 OLED (K513):

дисплей OLED: найновітніша технологія дисплеїв уперше доступна в сегменті недорогих ноутбуків;

висока продуктивність: у максимальній комплектації – процесор Intel Core i7 11-го покоління; технологія ASUS Intelligent Performance Technology, що забезпечує додатковий приріст продуктивності до 40%;

широкий набір інтерфейсів;

ефектний дизайн: компактні та легкі 15,6-дюймові ноутбуки доступні в трьох варіантах виконання.

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Ціна та доступність

Ноутбук ASUS VivoBook 15 OLED вже доступний в Україні за ціною від 17 777 гривень за конфігурацію з процесором Intel Core i3-1115G4, ОЗП 8 ГБ та SSD 256 ГБ.