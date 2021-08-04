Компанія заявляла, що атака здійснювалась не за допомогою віруса-шифрувальника. Хакери отримали доступ до даних після покупки аутентифікаційних файлів cookie для внутрішнього каналу Slack компанії. В руках невідомих опинилася "обмежена кількість коду і пов'язаних з ним інструментів".
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Дані EA нікому непотрібні
Зловмисники за 28 мільйонів доларів пропонували не лише дані компанії, а й "можливість повної експлуатації всіх сервісів EA". Проте, як виявилось, це нікого не зацікавило. Ймовірно, тому що файли не містять жодної інформації користувачів – ні особистої, ні фінансової.
Серед викраденої інформації, за словами викрадачів, були:
- вихідні сервери для пошуку матчів FIFA 21;
- API-Ключі FIFA 22, SDK і налагоджувальні інструменти;
- вихідний код ігрового движка FrostBite і налагоджувальні інструменти;
- налагоджувальні інструменти, SDK і ключі API;
- власні ігрові фреймворки EA;
- закритий SDK і ключ API для Xbox і Sony;
- XB PS і EA pfx і crt з ключем.
У результаті 26 липня всі 750 гігабайтів опинилися на хакерському форумі, а пізніше й на торрент-трекерах. Інформацію вже проаналізували журналісти видання The Record і розповіли, що вона містить вихідний код гри FIFA 21, у тому числі інструменти для підтримки серверних сервісів компанії.