Екзоскелети зможуть значно полегшити життя працівників: науковці

Фізична робота буває дуже різноманітною. Та часто її об'єднує одне – вона тяжка, кропітка та спричиняє травми. Десь можуть боротися з негативними наслідками такої роботи скороченням робочих годин чи додатковою оплатою чи компенсацією. Та існує й більш технологічний підхід – екзоскелет.

Екзоскелет – це пристрій, яки забезпечує повернення певних втрачених моторних функцій, доповнення їх та збільшує силу та витривалість. Ідеї екзоскелета давно тиражуються у фільмах, наприклад, "Аватар", та у комп'ютерних іграх – наприклад, серія ігор Fallout, де гравець може використати силову броню. Та існують більш реальні розробки, які допоможуть людині на робочому місці – екзоскелет EksoVests.

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Екзоскелет EksoVests: дивитись відео

Екзоскелет на службі людини

Тяжка фізична праця потребує постійного фізичного напруження людини. З часом це може призвести до травм, коли через виснаження працівник стає менш уважним. Також людський організм через це буквально "зношується". Тому екзоскелети виглядають немов панацея, адже тепер не потрібно буде так напружуватися та заморюватися.

У недавньому дослідженні 25 добровольців протестували екзокостюм EksoVest, та виконували різноманітні завдання. Наприклад, свердлили щось. Використовуючи датчики, дослідники змогли виміряти м'язове зусилля людини з використанням EksoVest та без нього. Виявилося, що м'язові зусилля знизилося на 60% під час роботи з одягнутим екзоскелетом.

Також EksoVest протестували на деякі заводах автовиробника Ford. Результати вражають – кількість відпусток по хворобі скоротилися на 85%, адже тепер працівники отримували менше трав та не так виснажувалися.

Науковці припускають, що приблизно за 20 років у розвинених країнах більшість працівників, які залучені у тяжких фізичних роботах, будуть використовувати схожі ґаджети, які значно спростять їм життя та водночас підвищать обсяги виконаних робіт.