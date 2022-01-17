У екзопланети виявили екзомісяць

Станом на січень 2022 року науковці виявили близько 5 тисяч екзопланет – планет біля далеких зірок. Проте досі немає достовірних свідчень, що ці планети мають власні супутники.

Звісно, ми розуміємо, що супутники в екзопланет неодмінно повинні бути, адже у нашій Сонячній системі їх безліч. Але виявити ці відносно невеликі космічні тіла на велетенських відстанях – задача точно не з простих. І все ж нещодавно з'явилася стаття, де науковці розповідають про нового вірогідного кандидата в екзосупутники.

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Гіпотетичний вигляд екзопланети Kepler-1708 b / Фото NASA

Детальніше про ймовірне відкриття

У 2018 році з'явилася новина про те, що в нептуноподібної екзопланети Kepler-1625 b, розташованої приблизно за 7 534 світлові роки від Сонця, може бути супутник. Так науковці виявили кандидата в екзосупутники, назвавши його Kepler-1625 b i. Сьогодні ж у науковців близько 10 тисяч кандидатів, але немає жодного підтвердженого.

Тепер стало відомо про нового ймовірного кандидата в екзосупутники. Мова йде про екзопланету Kepler-1708b, яка була відкрита у 2021 році.

Планета віддалена від Сонця на понад 5 400 світлових років.

Kepler-1708b – це газовий гігант з масою, що еквівалентна масі приблизно 4,6 Юпітерів.

Радіус планети складає приблизно 0,89 радіуса Юпітера.

Екзопланета віддалена від материнської зірки приблизно на 245 мільйонів 340 тисяч кілометрів, що рівняється 1,64 астрономічній одиниці.

Один оберт навколо зорі Kepler-1708b робить за 2 земні роки.

Науковці використали наявні дані телескопа Kepler та проаналізували 70 екзопланет, щоб виявити у них супутники. Для газового гіганта Kepler-1708b був отриманий позитивний результат – цього вдалося досягнути, аналізуючи криві блиску та елементи орбіти. Так був виявлений кандидат в екзосупутники, що отримав назву Kepler-1708b i.

Враховуючи низьку точність спостережень, науковці закликають ставитися до гіпотетичного об'єкта з обережністю – тобто, абсолютно не факт, що у Kepler-1708b дійсно є супутник. Астрономи розрахували, що він, супутник, повинен мати радіус 2,6 радіуса Землі й обертатися на орбіті, що приблизно дорівнює 12 радіусам екзопланети. Науковці будуть чекати додаткових даних з телескопа "Габбл" та спостережень з телескопа "Джеймс Вебб".