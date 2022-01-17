У екзопланети виявили екзомісяць
Джерело:Nature Astronomy
Станом на січень 2022 року науковці виявили близько 5 тисяч екзопланет – планет біля далеких зірок. Проте досі немає достовірних свідчень, що ці планети мають власні супутники.
Звісно, ми розуміємо, що супутники в екзопланет неодмінно повинні бути, адже у нашій Сонячній системі їх безліч. Але виявити ці відносно невеликі космічні тіла на велетенських відстанях – задача точно не з простих. І все ж нещодавно з'явилася стаття, де науковці розповідають про нового вірогідного кандидата в екзосупутники.
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Гіпотетичний вигляд екзопланети Kepler-1708 b / Фото NASA
Детальніше про ймовірне відкриття
У 2018 році з'явилася новина про те, що в нептуноподібної екзопланети Kepler-1625 b, розташованої приблизно за 7 534 світлові роки від Сонця, може бути супутник. Так науковці виявили кандидата в екзосупутники, назвавши його Kepler-1625 b i. Сьогодні ж у науковців близько 10 тисяч кандидатів, але немає жодного підтвердженого.
Тепер стало відомо про нового ймовірного кандидата в екзосупутники. Мова йде про екзопланету Kepler-1708b, яка була відкрита у 2021 році.
- Планета віддалена від Сонця на понад 5 400 світлових років.
- Kepler-1708b – це газовий гігант з масою, що еквівалентна масі приблизно 4,6 Юпітерів.
- Радіус планети складає приблизно 0,89 радіуса Юпітера.
- Екзопланета віддалена від материнської зірки приблизно на 245 мільйонів 340 тисяч кілометрів, що рівняється 1,64 астрономічній одиниці.
- Один оберт навколо зорі Kepler-1708b робить за 2 земні роки.
Науковці використали наявні дані телескопа Kepler та проаналізували 70 екзопланет, щоб виявити у них супутники. Для газового гіганта Kepler-1708b був отриманий позитивний результат – цього вдалося досягнути, аналізуючи криві блиску та елементи орбіти. Так був виявлений кандидат в екзосупутники, що отримав назву Kepler-1708b i.
Враховуючи низьку точність спостережень, науковці закликають ставитися до гіпотетичного об'єкта з обережністю – тобто, абсолютно не факт, що у Kepler-1708b дійсно є супутник. Астрономи розрахували, що він, супутник, повинен мати радіус 2,6 радіуса Землі й обертатися на орбіті, що приблизно дорівнює 12 радіусам екзопланети. Науковці будуть чекати додаткових даних з телескопа "Габбл" та спостережень з телескопа "Джеймс Вебб".