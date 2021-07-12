Минулого тижня Британська Колумбія, Вашингтон і Портленд побили температурний рекорд, перевищивши попередні показники на понад п'ять градусів Цельсія Спека досягала 49,6 °C — пік, який ще два тижні тому вважався неможливим на цих широтах. Схожі тенденції можуть відбуватися по всьому світу, особливо в Африці.

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Чого чекати людству

Вчені неодноразово прогнозували періоди надмірної спеки, пов'язані з емісією парникових газів. Але автори нового дослідження стверджують, що те, що відбувається зараз, перевершує всі найгірші сценарії кліматичних моделей. Це змушує переглянути розуміння хвиль спеки та припустити, що це явище пошириться на інші регіони планети.

Це безперечно найзначніший стрибок температури, який я тільки бачив. Ми не повинні розраховувати на те, що хвилі спеки будуть поводитися так, як у минулому,

– заявив Фридерике Отто, директор Інституту змін навколишнього середовища при Оксфордському університеті.

Головне питання зараз – чи було це зростання просто випадковістю, чи клімат перейшов певний рубіж і почалася нова стадія, коли глобальне потепління в невеликому обсязі може викликати прискорене зростання екстремальних температур. Поки наукових доказів останньої гіпотези немає, але вчені збираються екстрено зайнятися пошуком відповіді на питання, чи можуть додаткові форми кліматичних порушень, такі як посухи або уповільнення океанічних течій, посилювати спеку.

Згідно з торішнім прогнозом вчених, вже до 2070 року до 3,5 мільярда людей будуть жити в умовах нестерпної спеки. Території з екстремально жарким кліматом охоплять значну частину Африки, Азії, Австралії та Південної Америки.