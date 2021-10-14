Ексспівробітниця Facebook повідомила уряд США про "потенційні кримінальні злочини" компанії

Колишня експертка Facebook з аналізу даних Софі Чжан, заявила, що вона надала правоохоронним органам США "детальну документацію щодо потенційних кримінальних злочинів". Крім того, вона висловила готовність дати свідчення перед Конгресом.

Софі Чжан дала інтерв'ю каналу CNN і схвалила згуртованість обох найбільших політичних партій США, які засудили Facebook після того, як колишня співробітниця компанії Френсіс Хаген виступила в Сенаті. Зокрема, Хаген заявила, що для компанії пріоритетом є прибуток, а не безпека користувачів на платформах Facebook та Instagram.

До теми Facebook покаже, як працюють її алгоритми, щоб довести їх безпечність для користувачів

Хто така Софі Чжан і що вона розказала

Чжан була звільнена з Facebook у серпні 2020 року, проте перед відходом вона опублікувала записку обсягом 7800 слів, у якій детально описала, як, на її думку, компанія дозволяла авторитарним режимам по всьому світу маніпулювати платформою.

Відповідні документи вона передала представникам правоохоронних органів, проте не уточнила, з яким саме відомством вона почала співпрацювати.

На моїх руках кров,

– йдеться у записці Чжан.

А звільнили її нібито за "погану роботу". Своє зізнання вона опублікувала на внутрішньому ресурсі компанії, а також розмістила записку на своєму особистому сайті. У липні вона повідомила, що компанія Facebook подала скаргу її хостинг-провайдеру, після чого її сайт був відключений.

Реакція фейсбук на заяву ексспівробітниці

У відповідь на прохання видання Insider прокоментувати слова Чжан, представник Facebook заявив, що бюджет програми безпеки платформи становить 13 мільярдів доларів. Даним питанням займаються 40 000 осіб, вони перевіряють контент на 50 мовах світу, представництва компанії відкриті у 20 містах по всьому світу. З 2017 року служба безпеки ліквідувала понад 150 груп фейкових користувачів у 50 країнах світу. Він також заявив, що компанія з усією відповідальністю ставиться до гарантування безпеки користувачів.

При цьому, як зазначила Френсіс Хаген, у Facebook не вистачає ресурсів для боротьби зі зловживаннями користувачів, які публікують контент на мовах, відмінних від англійської. Однак, на думку глави компанії Марка Цукерберга, свідчення Хаген створюють "викривлену картину" Facebook.

Раніше незалежні фахівці вже підтвердили наявність таких проблем в алгоритмах соцмережі: