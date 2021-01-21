Перебування на морозі призводить до того, що навіть повністю заряджений електромобіль втрачає до третини запасу ходу за одну ніч. У випадку з батареями без кобальту ситуація ще гірша, а саме вони отримають максимальне поширення в масових моделях електромобілів. Експерти DigiTimes Research назвали три типових шляхи вирішення даної проблеми.

Як можна вирішити проблеми втрати заряду на морозі

Перший спосіб вже активно використовується автовиробниками – це підігрів тягових акумуляторів до комфортної для них робочої температури, повідомляє 24 канал.

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Літій-іонні батареї стабільно працюють при температурах від мінус двадцяти до плюс шістдесяти градусів Цельсія, хоча невеликі негативні температури теж погіршують їх здатність віддавати заряд. Електроліт густішає на морозі, погіршуючи рухливість іонів літію.

Підігрів тягових батарей здійснюється завдяки зовнішнім джерелам електроживлення при зарядці. Під час роботи батареї мають властивості нагріватися, тому в жаркому кліматі їх доводиться охолоджувати. Контури системи підігріву та охолодження пролягають в безпосередній близькості від акумуляторних ядер.

Другий спосіб, підвищити морозостійкість акумуляторів, як пояснюють фахівці DigiTimes Research – це додавання в рідкий електроліт речовин, що перешкоджають загустінню на морозі. Проблема полягає в тому, що не всі подібні речовини нешкідливі для інших матеріалів, з яких виготовляються акумулятори. Важливо забезпечити збереження довговічності батарей при додаванні таких присадок.

Радикальний спосіб вирішення проблеми морозостійкості батарей

Інженери DigiTimes Research пропонують застосувати твердотільний електроліт. Його здатність переносити іони літію не залежить від температури, як у випадку з рідким електролітом. Однак є один нюанс – комерційне використання акумуляторів з твердотілим електролітом навряд чи почнеться раніше 2024 року.

Нові моделі електромобілів оснащуються системами моніторингу заряду акумуляторів, котрі спираються на хмарні технології. Вони більш точно прогнозують залишковий пробіг для конкретних умов і можуть завчасно давати рекомендації водієві. Дані передаються на смартфон власника електромобіля, тому оцінювати поточну ситуацію можна, навіть перебуваючи далеко від машини.