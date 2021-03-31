Напевно, ви чули різні теорії змови, начебто саме мережі 5G спричинили пандемію COVID-19. Експерти дійсно встановили зв'язок між цими двома поняттями, але з точністю до навпаки.

Аналітики консалтингової компанії Deloitte виявили зв'язок між пандемією і поширенням мереж п'ятого покоління. Річ у тому, що COVID-19 прискорила впровадження і поширення нових технологій. зокрема й 5G та Wi-Fi 6.

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Детальніше про опитування

Такі висновки вони зробили на основі проведеного опитування 437 співробітників телекомунікаційних компаній в 9 країнах світу: з Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Португалії, Китаю, Індії, Японії, Бразилії і Австралії.

Більшість респондентів сказали, що швидкі способи обміну даними потрібні людству вже зараз.

69% опитаних заявили про необхідність розвитку мереж п'ятого покоління, а потреба в Wi-Fi 6 висловили 58%.

Цікаво, що На початку 2020 року експерти провели аналогічне опитування, за результатами якого більшість топ-менеджерів були впевнені, що гостра потреба в нових технологіях настане тільки через три роки.

Чому 5G і Wi-Fi 6 в пріоритеті

Зараз вони визнають, що розвиток 5G і Wi-Fi 6 дасть змогу компаніям уникнути майбутніх порушень в роботі свого бізнесу і посприяє впровадженню нових технологічних рішень.

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Серед ключових причин прискорення планів щодо введення сучасних стандартів бездротового зв'язку виокремлюють такі:

масовий перехід на віддалену роботу/навчання

тісніша інтерактивна взаємодія між компаніями і клієнтами.

Цікаво, що 67% респондентів вже запустили пілотні проєкти або розгортання мереж Wi-Fi 6, а 58% почали впровадження всередині компаній 5G.