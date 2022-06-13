Експерти визначили найкращі камерофони 2022 року: хто в лідерах

Рік у самому розпалі, а експерти вже роблять висновки про найкращі камери в смартфонах. Зрозуміло, що в рейтингу немає майбутніх новинок Apple, Google та Samsung, які почнуть представляти восени та взимку. Однак є їхні попередні флагмани.

Варто зазначити, що формулювання "кращий камерофон 2022 року" дещо умовне, адже період аналізу охоплює не лише першу половину 2022 року, а й другу половину 2021-го. Так, лідери деяких категорій були представлені ще торік.

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Найкращі камерофони

Абсолютним переможцем став Samsung Galaxy S22 Ultra як універсальна модель, що забезпечує оптимальну якість в будь-яких умовах зйомки.

Оглядачі відзначають великий датчик зображення з роздільною здатністю 108 мегапікселів, знімки з якого виходять більш яскравими та деталізованими, в порівнянні з іншими смартфонами. У програмному забезпеченні Galaxy S22 Ultra реалізовані особливості та функції: наприклад, при наближенні до об'єкта зйомки режим макро включається автоматично, і точно так само автоматично включається режим нічної зйомки при спробі фотографування в умовах слабкого освітлення.



Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung

Водночас камера Galaxy S22 Ultra не ідеальна. Зроблені з її допомогою селфі називають "занадто різкими", а на знімках з Pixel 6 і Vivo X70 Pro Plus ширший динамічний діапазон. Однак якщо обирати найкращий камерофон, то в XDA-Developers називають саме флагманську модель Samsung.

Що стосується інших учасників тестування, то, наприклад, Pixel 6 Pro найкраще показав у денній зйомці та при створенні портретів.

найкраще показав у денній зйомці та при створенні портретів. Xiaomi Mi 11 Ultra теж хороший в денній зйомці, але також ця модель відзначена за програмне забезпечення та особливі "фішки" камери.

Фахівці XDA-Developers вважають, що Vivo X80 Pro краще за інших моделей підходить для нічної зйомки.

краще за інших моделей підходить для нічної зйомки. iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max добре виходить знімати відео.

добре виходить знімати відео. Vivo V21 порадував своєю фронтальною камерою.

Цікаво, що Xiaomi Mi 11 Ultra, випущений понад рік тому, однак досі тримається в трійці лідерів рейтингу DxOMark.