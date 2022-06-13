Експерти визначили найкращі камерофони 2022 року: хто в лідерах
Джерело:XDA-Developers
Рік у самому розпалі, а експерти вже роблять висновки про найкращі камери в смартфонах. Зрозуміло, що в рейтингу немає майбутніх новинок Apple, Google та Samsung, які почнуть представляти восени та взимку. Однак є їхні попередні флагмани.
Варто зазначити, що формулювання "кращий камерофон 2022 року" дещо умовне, адже період аналізу охоплює не лише першу половину 2022 року, а й другу половину 2021-го. Так, лідери деяких категорій були представлені ще торік.
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Найкращі камерофони
- Абсолютним переможцем став Samsung Galaxy S22 Ultra як універсальна модель, що забезпечує оптимальну якість в будь-яких умовах зйомки.
Оглядачі відзначають великий датчик зображення з роздільною здатністю 108 мегапікселів, знімки з якого виходять більш яскравими та деталізованими, в порівнянні з іншими смартфонами. У програмному забезпеченні Galaxy S22 Ultra реалізовані особливості та функції: наприклад, при наближенні до об'єкта зйомки режим макро включається автоматично, і точно так само автоматично включається режим нічної зйомки при спробі фотографування в умовах слабкого освітлення.
Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung
Водночас камера Galaxy S22 Ultra не ідеальна. Зроблені з її допомогою селфі називають "занадто різкими", а на знімках з Pixel 6 і Vivo X70 Pro Plus ширший динамічний діапазон. Однак якщо обирати найкращий камерофон, то в XDA-Developers називають саме флагманську модель Samsung.
- Що стосується інших учасників тестування, то, наприклад, Pixel 6 Pro найкраще показав у денній зйомці та при створенні портретів.
- Xiaomi Mi 11 Ultra теж хороший в денній зйомці, але також ця модель відзначена за програмне забезпечення та особливі "фішки" камери.
- Фахівці XDA-Developers вважають, що Vivo X80 Pro краще за інших моделей підходить для нічної зйомки.
- iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max добре виходить знімати відео.
- Vivo V21 порадував своєю фронтальною камерою.