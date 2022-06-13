Варто зазначити, що формулювання "кращий камерофон 2022 року" дещо умовне, адже період аналізу охоплює не лише першу половину 2022 року, а й другу половину 2021-го. Так, лідери деяких категорій були представлені ще торік.

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Найкращі камерофони

Абсолютним переможцем став Samsung Galaxy S22 Ultra як універсальна модель, що забезпечує оптимальну якість в будь-яких умовах зйомки.

Оглядачі відзначають великий датчик зображення з роздільною здатністю 108 мегапікселів, знімки з якого виходять більш яскравими та деталізованими, в порівнянні з іншими смартфонами. У програмному забезпеченні Galaxy S22 Ultra реалізовані особливості та функції: наприклад, при наближенні до об'єкта зйомки режим макро включається автоматично, і точно так само автоматично включається режим нічної зйомки при спробі фотографування в умовах слабкого освітлення.



Samsung Galaxy S22 Ultra / Фото Samsung

Водночас камера Galaxy S22 Ultra не ідеальна. Зроблені з її допомогою селфі називають "занадто різкими", а на знімках з Pixel 6 і Vivo X70 Pro Plus ширший динамічний діапазон. Однак якщо обирати найкращий камерофон, то в XDA-Developers називають саме флагманську модель Samsung.

Що стосується інших учасників тестування, то, наприклад, Pixel 6 Pro найкраще показав у денній зйомці та при створенні портретів.

найкраще показав у денній зйомці та при створенні портретів. Xiaomi Mi 11 Ultra теж хороший в денній зйомці, але також ця модель відзначена за програмне забезпечення та особливі "фішки" камери.

Цікаво, що Xiaomi Mi 11 Ultra, випущений понад рік тому, однак досі тримається в трійці лідерів рейтингу DxOMark.