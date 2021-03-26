Експерти сформували список "найагресивніших" додатків

Компанія pCloud, що займається хмарними зберіганнями даних користувачів, сформувала цікавий рейтинг "агресивних" додатків. Рейтинг очолила соцмережа Instagram.

Агресивними експерти вважають застосунки, що найбільше збирають і передають інформацію про своїх користувачів третім особам.

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"Нещодавно Apple оновила свою політику конфіденційності, надавши нам більше інформації про те, як різні додатки використовують наші дані, і більш чітке уявлення про те, куди йде наша інформація", – зауважили в pCloud.

Хто у рейтингу

Як вже було сказано, рейтинг очолив I nstagram, який збирає 79% всіх особистих даних своїх користувачів, які передає третім особам. Йдеться про історію пошуку, місце розташування, контакти і фінансову інформацію.

який збирає 79% всіх особистих даних своїх користувачів, які передає третім особам. Йдеться про історію пошуку, місце розташування, контакти і фінансову інформацію. Другим агресивним додатком став Facebook з показником 57%.

з показником 57%. Трійку сумнівних застосунків замикає соцмережа для пошуку роботу LinkedIn.

Також у рейтинг потрапили інші популярні додатки, як Youtube (43%) та TikTok (36%). Але, як зауважили в pCloud, цим програмам далеко до Instagram.

Також важливо, що 80% додатків використовують дані про користувача для просування своїх продуктів всередині своєї системи і за її межами.