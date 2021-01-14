Космічне сміття, залишене людьми на орбіті, стало аналогом "дрейфуючого острова із пластику" в космічному просторі, попередили експерти. Згідно з науковими моделями, зараз там знаходиться понад 128 мільйонів уламків. Вони варіюються від старих деталей ракет до лусочок фарби, що відкололися від супутників

Дрейфуюче сміття може завдати великої шкоди. Навіть осколки розміром до 1 сантиметра здатні повністю зруйнувати супутники завдяки швидкості, з якою вони рухаються. Експерт з оборонної промисловості і космосу Єврокомісії Катерина Каввада назвала орбітальне сміття "катастрофою, що очікує свого часу", повідомляє Daily Mail.

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Що відомо

Штучні супутники використовуються для зв'язку, наприклад, в супутниковому телебаченні і телефонних дзвінках, для навігації, в яку входить система GPS, для прогнозування погоди, відстеження штормів та забруднень. Вони також незамінні в роботі астрономів.

Орбітальне космічне сміття стало новим дрейфуючим островом із пластику, який представляє собою загрозу безпеці всього руху в космічному просторі",

– заявила Каввада.

Вона повідомила, що з січня 2019 року в космосі було понад 5000 супутників, але тільки 2000 залишаються активними. Це означає, що в космосі дрейфують близько 3000 неактивних супутників, і недавні дані свідчать про понад 500 руйнувань або вибухів цих космічних об'єктів, що призвело до їх фрагментації.

Європейський центр космічних операцій лише для 20 супутників, якими керує, отримує сотні попереджень про зіткнення. В середньому приблизно кожні два тижні доведеться виконувати маневр щодо запобігання зіткнень.

Моделювання, проведене ЄКА і НАСА, показує, що критична щільність на низькій навколоземній орбіті вже досягнута, і навіть якщо не будуть додаватися нові космічні об'єкти, простих заходів щодо запобігання утворенню нового сміття вже недостатньо. Необхідно розробляти інструменти для видалення сміття з орбіти планети.

Уряд Великобританії у 2020 році виділив семи приватним компаніям 1 мільйон фунтів стерлінгів на допомогу у відстеженні космічного сміття. У 2025 році на орбіту відправиться спеціальний корабель-прибиральник.