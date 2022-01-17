Нарешті вердикт оголосили: BSI не вдалося виявити будь-які аномалії, що вимагають подальшого розслідування або прийняття інших заходів. Таким чином експерти не знайшли доказів наявності будь-яких інструментів цензури в програмному коді пристроїв Xiaomi.

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Що відомо

Експерти не знайшли підтверджень звинувачень литовських і тайванських експертів на адресу Xiaomi.

Xiaomi поки не прокоментувала результати розслідування, які однозначно її сподобаються.

Якщо вірити останньому дослідженню, то викидати телефони Xiaomi, як закликали офіційні особи в Литві, точно не варто.

У вересні минулого року офіційні особи Литви висунули звинувачення проти Xiaomi, заявивши, що в її смартфонах є вбудований інструмент цензури, який відфільтровує неугодні або незручні для Пекіна запити.

Серед цензурованих фраз:

Вільний Тибет,

Хай живе незалежність Тайваню,

Рух за демократію та інші.

Крім того, влада Литви також заявляла, що пристрої компанії відправляють дані користувача на сервери в Сінгапурі.

Зі свого боку Xiaomi заявила, що доступні в Європі та на світовому ринку пристрої не мають будь-яких інструментів для цензури, а також запевнила, що стоїть на сторожі конфіденційності особистих даних користувачів.

Не так давно тайванська Національна комісія з комунікацій (NCC) також оголосила про виявлення вбудованих інструментів цензури в смартфонах Xiaomi. За словами тайванських експертів, програма MiAdBlacklisConfigur доступна на серверах globalapi.ad.xiaomi.com для смартфонів Xiaomi за допомогою семи стандартних додатків. Завдання цієї програми – піддавати цензурі запити й блокувати посилання на сайти, які не подобаються Пекіну. Наприклад, блокування відбувається на запити зі словами "незалежність Тайваню", "звільнити Тибет", "події на площі Тяньаньмень".