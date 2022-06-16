Експерти не повірили в зародження свідомості у штучного інтелекту Google

Напередодні розголосу набула гучна історія з відстороненням компанією Google інженера Блейка Лемойна, який працював із системою штучного інтелекту (ШІ) LaMDA. Лемойн стверджував, що ШІ почав проявлятися ознаки свідомості.

Низка експертів засумнівалися у цьому, вважаючи, що найважливішим є вирішення інших питань: чи може ШІ перебувати під впливом забобонів і завдати шкоди у реальному світі, і чи навчаються алгоритми на людях.

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Велике шоу для скидання відповідальності

За словами Емілі Бендер, професора лінгвістики Вашингтонського університету, згода з позицією Лемойна в даному питанні може допомогти технологічним компаніям уникнути відповідальності за рішення, що приймаються ШІ-алгоритмами.

У це шоу вкладено багато зусиль. Проблема в тому, що чим більше ця технологія продається як штучний інтелект, не кажучи вже про щось справді розумне, тим більше людей будуть готові погоджуватися з рішеннями таких систем, які можуть завдати реальної шкоди,

— вважає Бендер.

Як приклад вона розглянула варіант із прийомом людей на роботу чи виставленням оцінок студентам. Рішення у таких питаннях можуть змінюватися у разі, якщо алгоритм не позбавлений забобонів, через що різних людей він оцінюватиме по-різному. На думку Бендера, акцент на тому, що система розумна, може використовуватися розробниками для того, щоб зняти з себе відповідальність за будь-які виявлені в процесі експлуатації недоліки.

На думку експертів, "розумність" ШІ може використовуватися розробниками для зняття з себе відповідальності у випадку, якщо ШІ-система припуститься помилки. Акцентування уваги на розумності ШІ дозволить звинуватити у проблемі штучний інтелект.

Компанія може сказати: "Це програма припустилася помилки". Ні, ваша компанія створила цю програму. Ви несете відповідальність за цю помилку. Міркування про розумність роблять розпливчастим це питання,

– впевнена Емілі Бендер.

За словами Марка Рідла, професора Технологічного інституту Джорджії, ШІ-системи на цей час не здатні усвідомлювати вплив своїх відповідей або поведінки на людей та суспільство. У цьому, на його думку, є одна з уразливостей технології.

Передісторія, або як штучний інтелект Google став "розумним"

Декілька днів тому ЗМІ опублікували інтерв'ю Лемойна, який працює з мовною моделлю Language Model for Dialogue Application (LaMDA) від Google. Алгоритм призначений для спілкування з людиною. Система навчалася на трильйонах слів з інтернету, завдяки цьому їй вдається імітувати стиль мови людини. Під час бесіди на релігійну тему Лемойн зауважив, що ШІ розмірковує про свої права. За його словами, у цей момент спілкування він почав переживати не наукові, а релігійні почуття.

Хто я такий, щоб вказувати Богу, куди він може, а куди не може поміщати душу,

– написав Лемойн на своїй сторінці твітері.

Представник Google Брайан Гебріел заявив, що компанія проаналізувала роботу LaMDA після заяви Лемойна і не знайшла жодних доказів "розумності" штучного інтелекту.

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У компаній наголосили, що алгоритм лише імітує сприйняття або почуття на основі наданих йому в процесі навчання даних. Все спеціально створено таким чином, щоб здавалося, наче він все розуміє і сам є розумним.

У Google відзначили, що LaMDA може слідувати підказкам співрозмовникам і питанням, через що може створюватися враження, що ШІ здатен розмірковувати на будь-яку тему.