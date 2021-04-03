Експерти назвали найпродуктивніші смартфони березня

У березні чимало брендів, серед яких Nubia, ASUS, OPPO і Black Shark, представили свої нові топові смартфони. Тож не дивно, що майже всі лідери рейтингу продуктивних смартфонів покинули першу п'ятірку лідерів.

Про це свідчать результати рейтингу, сформованого сервісом AnTuTu. Новим лідером у березні став новий ігровий флагман Black Shark 4 Pro.

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Додамо, що тестування всіх смартфонів проводилося в AnTuTu 8, яку незабаром замінить AnTuTu 9. Як згадувалося раніше, перше місце рейтингу зайняв BlackShark 4 Pro, який набрав 765 579 балів.

Хто ще у рейтингу

Перші три флагмани в рейтингу тестувалися в модифікаціях з 12 Гбайт оперативної пам'яті і 256-Гбайт накопичувачами. Далі у рейтингу після BlackShark 4 Pro йдуть OPPO Find X3 Pro і Nubia Red Magic 6 Pro. Вони набрали 742 078 і 741 100 очок відповідно.

Замикають п'ятірку лідерів ASUS ROG Phone 5 і Vivo X60 Pro +, з показниками в 729 300 і 726 216 балів.

У десятку найбільш продуктивних смартфонів такі девайси:

iQOO 7,

Redmi K40 Pro,

Xiaomi Mi 11,

Meizu 18,

Meizu 18 Pro.

Варто відзначити, що всі пристрої, які увійшли у першу десятку, побудовані на Qualcomm Snapdragon 888.

До речі, у десятці найпродуктивніших смартфонів середнього класу пристрою на базі чіпів Qualcomm відсутні. У цьому сегменті лідерство ділять процесори HiSilicon Kirin і MediaTek Dimensity.