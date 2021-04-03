Про це свідчать результати рейтингу, сформованого сервісом AnTuTu. Новим лідером у березні став новий ігровий флагман Black Shark 4 Pro.

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Додамо, що тестування всіх смартфонів проводилося в AnTuTu 8, яку незабаром замінить AnTuTu 9. Як згадувалося раніше, перше місце рейтингу зайняв BlackShark 4 Pro, який набрав 765 579 балів.

Хто ще у рейтингу

Перші три флагмани в рейтингу тестувалися в модифікаціях з 12 Гбайт оперативної пам'яті і 256-Гбайт накопичувачами. Далі у рейтингу після BlackShark 4 Pro йдуть OPPO Find X3 Pro і Nubia Red Magic 6 Pro. Вони набрали 742 078 і 741 100 очок відповідно.

Замикають п'ятірку лідерів ASUS ROG Phone 5 і Vivo X60 Pro +, з показниками в 729 300 і 726 216 балів.

У десятку найбільш продуктивних смартфонів такі девайси:

iQOO 7,

Redmi K40 Pro,

Xiaomi Mi 11,

Meizu 18,

Meizu 18 Pro.

Варто відзначити, що всі пристрої, які увійшли у першу десятку, побудовані на Qualcomm Snapdragon 888.

До речі, у десятці найпродуктивніших смартфонів середнього класу пристрою на базі чіпів Qualcomm відсутні. У цьому сегменті лідерство ділять процесори HiSilicon Kirin і MediaTek Dimensity.