Головні виклики кібербезпеки цього року будуть пов'язані з новими вірусами на електронній пошті, фішинговими кампаніями, а також погано захищеними кінцевими пристроями, на яких люди працюють із дому.

Також ризики несе зростання е-комерції. Про це свідчать прогнози експертів з кібербезпеки латвійського IT-інтегратора Tet.

Важливо Через нові фішингові атаки в Україні хакери отримують доступ до комп'ютерів

Загалом, у 2020 році Tet запобіг 2 400 DDoS-атакам, а також заблокував 140 тисяч інфікованих імейлів. Експерти кажуть, що це вдвічі більше, ніж було у 2019 році.

"Ми бачимо, що пандемія спостерігалася і в кіберпросторі, оскільки збільшилася кількість як вірусів, так і нападів. Найбільший приріст DDoS-атак відбувся у другому кварталі 2020 року", – заявив керівник з IT-безпеки Tet Улдіс Лібієтіс.

Тенденції кібернебезпеки

Так, одна із серйозних небезпек полягає у тому, що DDoS-атаки стають тривалішими. Раніше вони тривали десятки хвилин, а тепер – кілька годин.

Також експерти виявили тенденцію, пов'язану зі скомпрометованим програмним забезпеченням третіх осіб, від чого вже потерпають IT-гіганти.