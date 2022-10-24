NASA зібрало експертну команду з полювання на НЛО

У NASA повідомили, що відомство зібрало групу з 16 експертів для розслідування повідомлень про непізнані повітряні явища, які досі називають НЛО (хоча абревіатуру змінили не даремно, аби уникнути непорозумінь при трактуванні). Вже зовсім скоро експерти розпочнуть дев'ятимісячне незалежне дослідження.

Хто увійшов до команди "ловців НЛО"

Серед зібраних експертів – астронавт у відставці Скотт Келлі, який провів на орбіті 520 днів під час чотирьох окремих місій, а також науковий журналіст, біолог-океанолог, генеральний директор компанії з космічних технологій та керівник Федерального управління цивільної авіації США.

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Це робить NASA на крок ближче до виконання своєї обіцянки – вивчити публічні випадки непояснених спостережень НЛО, у тому числі таємничі зустрічі, здійснені пілотами ВМС США.

Дослідження невідомого в космосі і атмосфері лежить в основі того, ким ми є в NASA. Розуміння даних, які ми маємо про непізнані повітряні явища, має вирішальне значення для того, щоб допомогти нам зробити наукові висновки про те, що відбувається в нашому небі,

– сказав в заяві Томас Зурбухен, помічник адміністратора Управління наукових місій NASA.

Як працюватиме спеціальна команда NASA

Перед новоствореною командою стоїть гігантське завдання, зважаючи на величезну кількість наявних даних. Команда визначить, як дані, зібрані цивільними урядовими установами, комерційні дані і дані з інших джерел потенційно можуть бути проаналізовані, щоб пролити світло на ці події. Потім він рекомендуватиме дорожню карту для потенційного аналізу даних про НПЯ агентством у майбутньому.

Це очевидний перший крок до того, щоб спрямувати найкращі уми NASA на з'ясування того, що стоїть за цими зустрічами.

Чому останнім часом стільки новин про НЛО

Раніше Міністерство оборони США підтвердило справжність знімків та відео 2019 року, на яких зафіксували НЛО. Розвідка Сполучених Штатів до червня 2021 року обіцяла підготувати доповідь щодо цього. Зрештою виявилося, що жодних слідів позаземного життя серед зафіксованих незрозумілих явищ та об'єктів виявлено не було.

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У квітні 2020 року Пентагон підтвердив автентичність щонайменше 3 відео з НЛО, а згодом – ще 8.

У січні 2021 року Центральне розвідувальне управління розсекретило частину пов'язаних із дослідженням НЛО даних. А Дональд Трамп наприкінці свого президентства дав розпорядження національній розвідці підготувати доповідь про "неопізнані літаючі об'єкти".

У травні 2022 року у США вперше за 50 років пройшли судові слухання щодо НЛО.